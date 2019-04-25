В США назвали основную причину проигрыша Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко не смог во второй раз занять президентское кресло и проиграл своему оппоненту Владимиру Зеленскому из-за антироссийской политики, проводимую его правительством и Радой на протяжении последних пяти лет, пишет журнал National Interest.

Издание из основных промахов прошлой власти называет запрет использования русского языка, ограничения на поездки в Россию и торговлю с ней и на любые контакты с россиянами.

Автор материала уверен, что, когда команда Порошенко начинала вести столь агрессивную политикув отношении России, исход был полностью предсказуем, поскольку городские жители чаще говорят на русском, а у половины жителей страны есть родственники за рубежом.

Но и это не главное считает издание, основным фактором проигрыша Порошенко стал национализм, который в купе с экономическим коллапсом, сокращением социальных программ и колоссальным ростом цен на газ, имел эффект разорвавшейся бомбы.

При этом всех граждан страны Порошенко поделил на «настоящих украинцев» и мифическую «пятую колонну», поддерживающую Россию, пишет автор. Именно наличием этой «колонны» Порошенко объяснял все проблемы в стране.

Автор сделать вывод из произошедшего западным политикам, что симпатия украинцев к России вряд ли снизится, а с восстановлением нормальных торговых отношений между странами эта симпатия вырастит еще больше.