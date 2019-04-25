Москва выбирает беспартийных

Выборы в Московскую городскую думу будут официально объявлены в июне 2019 г. и пройдут 8 сентября. Именно в июне станет понятен окончательный список тех, кто попытается участвовать в выборах. И уже только в конце июля после этапа сбора подписей определиться окончательный список кандидатов, из которого будут выбирать москвичи. Уже сейчас многие потенциальные кандидаты объявили о своем выдвижение и начали работу в округах. Большинство из публично заявившийся кандидатов представляют оппозиционные партии - им нужно начинать работать над узнаваемость и собирать деньги и команды. Кандидаты, идущие при негласной поддержке мэрии Москвы, пока в большинстве своем о выдвижение не заявили, но потихоньку начинают работать в округах.

В большинстве округов пока не просматривается серьезной конкуренции, но в ряде самых не простых для мэрии округов уже образовался внушительный пул кандидатов. Так по 43 округу заявились Любовь Соболь, Сергей Мирохин и Нюта Федермессер. По 5 округу телеведущий Роман Бабаян, Дмитрий Гудков и Андрей Гребенник от КПРФ. По 37 округу пойдут Елена Русакова от Яблока, Дмитрий Аграновский от КПРФ и Интернет омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Традиционно самые большие шансы избраться у кандидатов поддержанных мэрий и Сергеем Собяниным. Традиционно в Москве низкая явка на выборах и провластным кандидатам необходимо лишь мобилизовать своей электорат, поддерживающий политику мэрии. Там где уровень поддержки власти ниже самые большие шансу у кандидатов от КПРФ, которые в сложных округах аккумулируют на себя протестный электорат. На сегодня Московская Дума состоит фактически из провластных депутатов и депутатов от КПРФ.

В связи с кризисом партйно-политической системы, о котором уже писал журнал Эксперт, большинство кандидатов и от власти и от оппозиции трудно привязать к какой либо партии. Что системные партии, что не системные не могут сегодня оказать сколько либо серьезную поддержку на выборах и все зависит от самих кандидатов и уровня их поддержки.

Таблица объявивших о своем выдвижение в Московскую городскую думу