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Запад беспокоят «зловещие» миссии российских АПЛ «Белград»

Москва, 25.04.2019

Российская атомная подводная лодка К-329 «Белгород» создана для выполнения нескольких «зловещих» миссий, уверен военный эксперт по подводной войне из США Х.И. Саттон. Мнением он делиться с изданием Popular Mechanics.

СМИ в частности сообщает, что К-329 была спущена на воду 23 апреля и стала самой длинной субмариной в мире. Эксперт сообщает, что АПЛ создана для перемещения беспилотных подводных аппаратов «Посейдон».

Саттон при этом предполагает, что «Белград» «будет менее скрытной, чем последнее поколение подводных лодок», хотя сегодня данный о технических характеристиках новейшей российской субмарины почти нет.

Эксперт отмечает, что Минобороны России умеет хранить тайны и РФ более успешна «в защите своих новейших подводных лодок от нежелательных камер».

Главной задачей «Белграда» является тайное размещение роботизированных автономных донных станций системы «Гармония», предназначенных для гидроакустического слежения, уверен Саттон.

Он также отмечает, что технологии позволят России получать информацию о подводных лодках противника благодаря возможности российской подлодки выполнять секретные операции с подводными лодками АС-12 «Лошарик», которые оснащены роботизированным оружием и могут погружаться на глубину больше 3000 метров.

Также эксперт не исключает, что в функции  «Белграда» войдет транспортировка автономного подводного аппарата «Клавесин-2Р-ПМ» в зону операции.

Но главной и самой «зловещей» миссией «Белграда» является подводный шпионаж и запуск «Посейдонов», которые вооружены термоядерной боеголовкой, способной вызвать цунами, резюмирует эксперт.

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