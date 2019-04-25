Зеленский сделал неожиданное заявление о принятом законе о госязыке на Украине

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сделал первое важное заявление. Он считает, что принятый закон о госязыке на Украине "стал заложником" политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом. Об этом избранный президент Украины написал на своей странице в Facebook, 25 апреля.

Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия Конституции после вступления в должность.



"Российская агрессия, медленное экономическое развитие, массовая эмиграция украинцев за границу, тотальная коррупция - это проблемы, которые касаются каждого из нас и общества в целом. Поэтому мы должны инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот", - написал Зеленский.

Парламент Украины принял в целом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни - он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Такое решение в четверг поддержали 278 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу через два месяца со дня его опубликования в официальной прессе, кроме ряда статей.