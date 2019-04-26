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Алексей Гордеев провёл совещание по мерам борьбы с незаконной заготовкой и оборотом древесины

Москва, 26.04.2019
26 апреля Заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев провел заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины, посвященное вопросам развития системы ЛесЕГАИС, внедрению маркировки и биржевого механизма при реализации древесины (в том числе на экспорт). В совещании приняли участие представители ключевых профильных министерств и ведомств. С основным докладом выступил Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

По информации Рослесхоза, единая государственная информационная система учета древесины и сделок с ней успешно запущена c 1 января 2016 года, а функционал ее технологического портала постоянно расширяется. Протестированы и готовы к запуску в эксплуатацию дополнения, которые исключают внесение в систему заведомо ложной информации, завершается процесс согласования с ФТС России алгоритма обмена данными. В целях масштабирования положительных результатов пилотного проекта в Иркутской области по маркировке транспортируемых партий древесины от стадии заготовки до стадии ее переработки, разработан законопроект, предусматривающий замену действующего сегодня бумажного сопроводительного документа на защищенную электронную карту с обязательным внесением сведений о транспортировке древесины в ЛесЕГАИС. Кроме этого законопроект  устанавливает требования к местам складирования, где также будет осуществляться учет и контроль за поступлением и оборотом древесины.

Заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев отметил, если практика показывает, что сопровождение партий древесины электронными картами успешно функционирует и приносит пользу всем участникам процесса, это необходимо внедрять во всех регионах страны, сначала на межрегиональном, а затем и на федеральном уровне. Возможно с введением некоторого переходного периода.

Также в ходе совещания участники отметили целесообразность продолжения практики обязательной поштучной маркировки древесины ценных лесных пород – дуба, бука и ясеня.  Будет разработано постановление Правительства РФ, предусматривающее использование электронных меток при маркировке перечисленных ценных пород обязательным.

При этом был поднят вопрос о необходимости доработки радиоэлектронных меток дальней идентификации (RFID-меток до 10 метров), предложенных Минпромторгом России для поштучной маркировки ценных пород леса. Проведенные в 2018 году испытания таких меток выявили их неполную считываемость, в том числе из-за недостаточной мощности специальных считываемых устройств и «непробиваемого» корпуса вагонных составов, перевозящих лес. Для решения этой проблемы RFID-метки предложено доработать и провести повторные испытания с учетом всех возможных условий эксплуатации, включая использование открытых вагонов-«рогаток». С учетом особой важности ценных пород леса, вице-премьер поручил проанализировать  существующие возможности для считывания электронных меток и разработать отдельный стандарт, регламентирующий их применение для  перевозки дуба, бука и ясеня. Также дано поручение проработать с Минтрансом России и РЖД вопрос обеспечения необходимого количества вагонов-«рогаток» для этих перевозок.

Помимо этого МРГ обсудила развитие механизма биржевой торговли древесиной, чтоб его использование с одной стороны способствовало прозрачному ценообразованию, повышало уровень государственного контроля, налогового и антимонопольного регулирования, с другой - было выгодно бизнесу. Биржевой механизм предполагается  распространить и на все экспортные сделки. К разработке дополнительных регулирующих и стимулирующих мер будет привлечен широкий круг участников лесной промышленности, Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая Биржа и профильные ведомства.

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