Транзит газа через Украину: Киев начал волноваться

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что уже в ближайшие недели состоятся трехсторонние переговоры о сохранении транзита российского газа через Украину. Как сообщает РИА Новости, в рамках встречи российской стороне будет сделано новое предложение – заключить контракт на десять лет.

В частности, "Нафтогаз Украины" намерен предложить "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд кубометров газа в год в течение этого срока. По крайней мере об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. "Фактически на переговорах вопрос будет, принимает ли это предложение российская сторона", — сообщил представитель украинской компании.

Со своей стороны Украина обеспечит мощность на уровне 90 миллиардов кубометров в год, продолжил топ-менеджер. "То есть 90 минус 60 — это 30 млрд кубометров свободной мощности, которая будет доступна для бронирования другими компаниями", — пояснил он. При этом, по его словам, возможна некоторая гибкость: в один год "Газпром" может забронировать больше, в другой — меньше, но в среднем это должно быть 60 млрд кубометров.

Украина хочет выступить с таким предложением, поскольку волнуется, что если трехсторонние переговоры опять ни к чему не приведут, по истечению срока транзитного договора в конце текущего года может возникнуть неконтролируемая с ее стороны ситуация, уверен директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Вчера, например, исполнительный директор Нафтогаза сообщал, что у компании вообще нет представления и как такового плана по дальнейшей работе трубопровода, если Россия не заключит новый договор: модели работы газотранспортной системы в случае прекращения транзита нет.

Добавляет волнения история с чрезмерным повышением объемов прокачки в последние дни через украинскую ГТС – сейчас объем газа поступает на территорию ЕС на 25% больше чем обычно, что Украина решила объяснить так – таким образом Россия создает резервы в европейских хранилищах для того, чтобы не продлевать транзитный договор. Россия же объясняет такой рост тем, что на другой нитке белорусского маршрута ведутся ремонтные работы, поэтому за счет украинской ГТС так компенсируется недостаток в мощностях. Можно предположить, говорит Александр Пахомов, что российская версия выглядит более правдоподобной, тем более что тех объемов газа, которые сейчас идут через Украину Европе не хватит надолго, а транзитный контракт предполагает 10 летний срок.

Теперь стоит разобраться с объемами, полагает эксперт. Украина предлагает России забронировать до 60 млрд куб м газа в год, с возможной опцией снизить или нарастить прокачку, когда это необходимо. Россия же до недавнего времени намеревалась сохранить транзит, но в пределах 10-15 млрд куб м, что с одной стороны вроде как не ставит крест на Украинском транзите, но с другой сильно бьёт по ее бюджету. Позиция Германии как основного защитника Северного потока 2 здесь была такая, что, несмотря на новый маршрут, транзит через Украину должен быть больше тех объемов, что предлагала Россия.

Объективно 60 млрд куб м газа – это тот объем который можно прокачивать через Украину если Северный поток 2 будет работать чуть меньше чем на половину, как того и требует обновленное европейское законодательство. Но в Газпроме все равно рассчитывают, что с годами Германия добьётся исключений из директивы как страна, принимающая газ на своей территории. В таком случае Газпром будет скован новым транзитным договором, и нарастить объемы прокачки через СП2 будет возможно только если Европа будет нуждаться в больших объемах газа. Учитывая стремление последней к дифференциации поставщиков и нажиму со стороны США версия что СП2, а уж тем более вторая нитка Южного потока рискуют быть сильно недозагруженными.

Сохранение транзита через Украину – принципиальное условие европейцев, в России это понимают, констатирует Александр Пахомов. Поэтому сомневаться в том, что новый договор не заключат – нет причин. Другой вопрос какие аргументы предъявит Москва, чтобы не соглашаться на предлагаемые 60 млрд куб м газа прокачки в год.

Предложение Витренко "Газпрому" по форме звучит как ультиматум: вы должны подписать обязательство прокачивать через нас не меньше 60 млрд кубов в год, полагает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Разумеется, признает он, "Газпром" над этим ультиматумом не будет даже долго сейчас думать, тем более что в этом ультиматуме украинской стороны в общем-то нет варианта.

А чем таким грозит "Нафтогаз" в случае отказа "Газпрома" от заявленных в одностороннем порядке условий? "Нафтогаз" что, по версии известного бородатого анекдота "сядет и заплачет?", иронизирует эксперт. Нынешний подход "Нафтогаза" к переговорам, собственно, уже и похож на истерику. При этом, требуя многого, "Нафтогаз" не озвучивает публично цену транзита, а она наверняка по-прежнему высокая.

Не идёт, во всяком случае публично, речь также ни о каком отказе украинской стороны от плохо обоснованных и очевидно не приемлемых для "Газпрома" претензий по судебным искам на компенсацию каких-то уже понесённых плюс ещё вероятных убытков в результате отказа "Газпрома" от дальнейшего транзита через Украину - вилка выставляемых претензий доходит по самым нескромным подсчётам уже чуть ли не до 12 млрд долларов. И, конечно же, уверен аналитик, глупо оставлять сейчас этот вопрос о претензиях как бы за скобками, или в качестве скрытой угрозы, прячась при этом за спину Еврокомиссии, которая якобы, как "Нафтогаз" предполагает, может погрозить кулаком "Северному потоку - 2" в случае отказа "Газпрома" от условий по украинскому транзиту.

Наконец, добавляет Пётр Пушкарёв, совершенно непонятно, а зачем в принципе "Газпрому" прокачивать через территорию Украины мощности, которые даже больше, чем 55 млрд кубометров на новых нитках "Северного потока"? Эксперт уверен, что это не разговор, и речь реально вести о двух вещах. Во-первых, о сохранении чисто символических объёмов транзита через Украину - порядка 15 млрд кубометров, и конечно, при заранее прописанной в договоре формуле тарифов на транзит, либо при прописанном фиксированном транзитном тарифе, который будет на сравнительно невысоком уровне - сравнимом с ценой прокачки если не через "Северный поток", то хотя бы через "Турецкий поток".

И во-вторых, о частичных вложениях "Газпрома" в целевую модернизацию украинской ГТС под этот договор - но исключительно за счёт небольшой сравнительно суммы средств в счёт выставляемых сейчас "Нафтогазом" астрономических претензий, и при условии что вся остальная сумма претензий будет "Нафтогазом" просто снята или "прощена", если так будет проще считать украинской стороне. А никакой иной третьей стороне, полагает Пётр Пушкарёв, просто нет резона вкладываться в ремонт украинской ГТС, так как неясно, в чём будет чисто экономическая выгода любого вовлечённого в этот проект европейского инвестора при нынешнем раскладе.