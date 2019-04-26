Иван Ожогин: «Каждая новая роль – шаг в неизвестность»

Иван, расскажите о своей работе в новой постановке «Хищники»? Кто ваш персонаж?

Мой персонаж - главный герой постановки - Сергей Зиновьев. Он и соавтор данной повести, если обращаться к первоисточнику, и человек, вокруг которого закручен сюжет. Работа непростая, я в этом спектакле практически 100% времени на сцене. Но с моими партнерами работать одно удовольствие, у нас собрался по-настоящему звездный состав: Игорь Балалаев, Наталия Быстрова, Александр Пашутин, Любовь Тихомирова. В этом спектакле мы жестко и без цензуры показываем людей – хищников, живущих инстинктами. Все костюмы и декорации стилизованы под эпоху Антона Павловича Чехова и событий, описываемых в повести «Драма на охоте», по которой и поставлен спектакль. А какая музыка будет звучать в постановке - просто фантастика! Классические романсы XIX века в переложении Татьяны Солнышкиной.

Спектакль поставлен по повести Чехова, кроме того, у вас уже есть опыт работы в мюзикле «Чайка». Расскажите о своем личном отношении к писателю и его творчеству?

Для меня Чехов - это бессмертная классика, актуальная во все времена. Я люблю его творчество в целом. Как просто он пишет о сложном!

Вы – лауреат очень престижной в нашей стране театральной премии «Золотая Маска». Насколько важны для вас награды? Может быть, мечтаете о какой-то конкретной?

Не буду лукавить, награды - это приятно, но они не являются самоцелью моей работы. Важно признание коллег и профессионалов жанра, но ещё больше для меня важна востребованность и любовь зрителей. Собственно, я и работаю ради этого. Тем не менее, когда тебя представляют как «лауреат премий «Золотая Маска» и «Музыкальное сердце театра» - это звучит как-то масштабнее, чем просто «актёр Иван Ожогин» (смеётся).

Что самое сложное в профессии артиста? А что самое важное?

Сложно начинать работу с чистого листа каждый раз, шагать в неизвестное, что бы это ни было. Самое важное - не переставать учиться, развиваться в профессии и жизни.

В чем особенности работы мюзикловых артистов?

Мюзикловый артист - универсальный артист. Как правило, это всегда живое исполнение сложных партий, а при этом еще и танцы, драматическая игра - и все это в одной сцене. И исполнено все должно быть на высшем уровне! Недостаточно мюзикловому артисту просто хорошо петь, ему нужно уметь делать шоу. Именно этого зритель и ждет от мюзикла.

В последнее время вас часто можно увидеть и услышать на сцене не только в рамках театральной постановки, вы также даете сольные концерты. Как подбирается репертуар для таких выступлений?

Выбор репертуара - это долгая кропотливая работа. Ты слушаешь, слышишь, пробуешь! Если композиция ложится на твой голос и твоё мироощущение - начинается работа над изучением текста, написанием аранжировки. Рождение каждой песни, даже если она уже не раз была кем-то исполнена, это целый мир. А уж если это авторский материал, так вообще - трепетная и долгая работа. Поэтому я часто долго не расстаюсь со многими песнями - исполняю их из программы в программу, потому что, когда она у тебя уже на подкорке, ты живёшь ею, а не думаешь о том, как не забыть текст. В январе и апреле прошли два моих больших сольных концерта в Москве в ММДМ и в Петербурге в БКЗ Октябрьский - там репертуар был выбран именно по такому принципу: исполнял то, в чем я уверен, что уже живет во мне!

Правда ли, что каждому артисту свойственны режиссерские амбиции? Не планируете попробовать себя в качестве постановщика мюзикла или драматического спектакля?

Пока таких амбиций у меня нет. Очень много творческих планов как у актера, певца, продюсера своих постановок. Может быть, я бы мог выступить в качестве второго режиссера, но не больше. Для этого нужно и образование соответствующее, и желание. Может, в будущем, но пока я счастлив в том, чем занимаюсь.

Иван, у вас довольна большая армия поклонников (точнее - поклонниц) в Москве, Петербурге, Европе… Народная любовь – это бремя или счастье?

И то, и другое, и ответственность за тех, кого приручил (улыбается). Я знаю, что они у меня есть и поддерживают мое творчество. Это важно и дорого. Главное, чтобы без фанатизма (смеется).

Вы исполнили внушительное количество разноплановых ролей… Есть ли среди них самые любимые?

Я все свои роли люблю! Во все погружаюсь, всех героев оправдываю – даже самых, казалось бы, отрицательных.

Иван, поделитесь ближайшими планами на будущее: творческими, жизненными.

У меня сейчас столько в голове планов, связанных с театром, с концертами, что я нахожусь в невероятном творческом возбуждении! Апрель месяц вообще проходит в режиме нон-стоп: репетиции, концерты, встречи, переговоры, творчество, сон по три часа в сутки, переезды из Москвы в Питер и наоборот. В конце месяца мы выпускаем спектакль «Хищники», о котором я уже говорил. Май обещает быть поспокойнее, но на это время у меня запланировано погружение в новый материал, о котором пока рано говорить. А в июне и июле приглашаю всех в Петербург на культовый «Бал вампиров», где я исполняю роль Графа фон Кролока.