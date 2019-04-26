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Как киберспорт в последние годы превратился в высокодоходный бизнес

Москва, 26.04.2019
Инвестиционная привлекательность киберспорта стремительно увеличивается. Игроки получают в качестве гонораров астрономические суммы, а крупнейшие фирмы во всем мире конкурируют друг с дружкой за право подписания договора о партнерских взаимоотношениях с киберорганизациями.
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В этот процесс были вовлечены даже военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки. Размеры ежемесячных доходов ведущих российских геймеров достигают нескольких миллионов рублей: виртуальные игры приносят им реальные деньги. Они получают доход из разных источников, включая платежи обычных пользователей глобальной сети. Согласно информации, содержащейся в исследовании маркетологов, объем денежных переводов таким игрокам, произведенных российскими гражданами за год, превысил 11,5 млрд руб.

Поразительно, но люди обожают наблюдать за игрой геймеров и готовы выплачивать им за это немалые деньги. Геймеры называют их донатами. Размер дохода каждого геймера определяется его мастерством и умением вести общение в чате. К примеру, обычный гавайский паренек по имени Марк Фишбах привлек к себе внимание двадцати миллионов подписчиков и попал на первую строчку в рейтинге журнале Forbes, став наиболее влиятельным стримером на планете. Теперь его осаждают запросами крупнейшие инвесторы, которые выражают готовность заплатить ему миллионы долларов за упоминание об их компаниях, тогда как сам Марк тратит основную часть своего дохода на благотворительные цели.

Возможность заработать немалые деньги имеется не только у популярных стримеров, но и у новичков, которые еще не успели завоевать широкую известность.

Согласно результатам проведенного интернет-маркетологами исследования, каждый четвертый российский пользователь глобальной сети платит за то, чтобы получить возможность наблюдения за чужой игрой. Однако действительно крупные суммы зарабатывают профессиональные киберспортсмены, участники консольных команд CS:GO. Первой страной в мире, признавшей киберспорт на государственном уровне, стала именно Россия. По словам Кирилла Малофеева, который является стратегическим директором киберспортивной организации под названием CrowCrowd, в РФ очень обширный перечень киберспортивных дисциплин по критерию просмотров в процентном соотношении. Однако численность населения в нашей стране не очень велика, вдобавок оно отличается консервативностью, а доступ в глобальную сеть имеется не у всех российских граждан. Поэтому киберспорт в России пока что не приобрел такого культового статуса, как в других государствах. Однако его перспективы в нашей стране оцениваются специалистами как великолепные.

О возможностях развития киберспорта в Российской Федерации можно судить по действиям инвесторов, стремящихся к подписанию контрактов. К примеру, на вебсайте Сбербанка предоставляется возможность оформления дебетовой карты, на которой нарисованы герои получившей широкую известность игры League of Legends, тогда как интернет-портал Mail.Ru сообщил о планах запуска первой профессиональной киберспортивной лиги в Содружестве Независимых Государств, именуемой Warface PvP League.

Стремление вложить денежные средства в киберспорт демонстрируют не только российские инвесторы. Например, звезда Голливуда Уилл Смит инвестировал $46 млн в южнокорейсую киберспортивную фирму Gen.G.

По словам Кирилла Малофеева, Южная Корея является родиной киберспорта. У граждан этой страны имеются два любимых развлечения – национальная музыка и национальные компьютерные игры. Все крупнейшие южнокорейские фирмы (Hyundai, Samsung и др.) имеют партнерские отношения с различными киберспортивными клубами.

Заинтересованность в киберспорте продемонстрировали даже американские ВВС. Киберспортивная команда Cloud9 по заказу ВВС Соединенных Штатов Америки сняла видеоролик, в котором говорится приблизительно следующее: «Записывайтесь на службу в армию, ребята, – и вы получите возможность стрелять из настоящего автомата».

Может возникнуть закономерный вопрос: для чего американским ВВС, южнокорейским фирмам, да и российскому Сбербанку нужен киберспорт? Ответ прост – заинтересованность в развитии бизнеса. Охват зрителей колоссальный, а состав аудитории – наиболее эффективный в плане рекламы.

Стремительный рост популярности киберспорта в последние годы объясняется тем, что те люди, которые начали развлекаться компьютерными играми в двенадцатилетнем возрасте два десятилетия назад, успели повзрослеть и теперь достигли возраста тридцать-тридцать пять лет, а это – наиболее интересная для рекламодателей аудитория. Чтоб разобраться в данной можно поиграть в одну из самых популярных киберспортивных игр CS:GO. Но перед игрой необходимо ее настроить и для этого понадобятся консольные команды кс го.

За три последних года доходы индустрии видеоигр в результате резкого увеличения популярности киберспорта практически удвоились, достигнув рекордного показателя $135 млрд, что сопоставимо с объемом доходов большого спорта.

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