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Китай снижает тарифы на импорт

Москва, 26.04.2019

Как сообщил председатель Китая Си Цзиньпин, Пекин намерен снизить тарифы и устранить торговые барьеры, чтобы увеличить объем импорта товаров. Заявление прозвучало на международном форуме «Один пояс, один путь».

Как сообщил китайский лидер, Пекин намерен открыть свой рынок для качественных товаров со всего мира, поскольку вместе с самым «большим растущим в мире населением среднего класса Китай обладает огромным потенциалом увеличения потребления».

 «Мы будем открывать рынок Китая для качественных товаров со всего мира»,—  подчеркнул Си Цзиньпин.

Он сообщил также, что Китай заинтересован в качественной  сельскохозяйственной продукции. Китайский руководитель подчеркивает, что его страна представляет собой не только «мировую фабрику», но и привлекательный мировой рынок для сбыта продукции.

Напомним, в марте в Китае приняли новый закон об иностранных инвестициях, который уравнивает в правах иностранные компании, ведущие бизнес территории КНР.

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