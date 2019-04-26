Макрон предложил исключить ряд стран из Шенгенской зоны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости пересмотреть Шенгенское соглашение и, возможно, исключить из него ряд государств. Об этом глава Франции заявил в ходе большой пресс-конференции.

«Народ держится еще и за счет своих границ. Я очень верю в открытый патриотизм, во Францию, которая воссияет на международной арене», - сказал Макрон.

Он при этом уверен, что для открытости необходимо иметь «границы и правила».

«Чтобы быть открытыми, нужно иметь границы. Чтобы принимать, нужен дом. То есть нужны границы, нужны правила», - добавил французский президент.

Он добавил, что сегодня достаточно проблем, которые не в состоянии решить Шенгенское соглашение, которое больше не работает.

Макрон призвал реформировать Шенгенское соглашение, основываясь на идее, что Европа должна защищать свои границы и полностью изменить миграционную политику.

Глава Франции подчеркнул, что государства, которые не поддержать эти посылы, могут покинуть пределы Шенгенской зоны.