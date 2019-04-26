Киев остановил транзит российской нефти

В ночь на 26 апреля Украина полностью остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», сообщает БелТА, ссылаясь на сообщение белорусской компании «Гомельтранснефть Дружба». Перекачка нефти прекращена на участке «Мозырь -Броды».

Уточняется, что оператор АО «Укртранснафта» пошел на этот шаг из-за проблем с доставкой нефти в Словакию, которая оказалась принимать некачественную нефть. Также одной из причин стало отсутствие свободных мощностей на пункте сдачи «Фенешлитке» в Венгрии.

Ранее аналогичное решение о приостановке транзита нефти из России приняла Польша.

Также 19 апреля о приостановке транзита нефти из России из-за качества сырья заявил Минск.

Сообщается, что в сырье обнаружили высокое содержание хлоридов, которые вывели из строя дорогостоящее оборудования на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Позже российская компания «Транснефть» пообещала исправить ситуацию.

Напомним, транзит нефти из России в Европу осуществляется через Белоруссию по нефтепроводу «Дружба».