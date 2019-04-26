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В Киеве признали свою беспомощность без газа из России

Москва, 26.04.2019

Как заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, у компании нет технической модели работы украинской ГТС, которую бы она реализовала после прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом руководитель рассказал в интервью YouTube-каналу «skrypin.ua».

При этом Ветренко сообщил, что уже рассылал запросы европейским партнерам, но решение так и не было найдено. Хотя есть надежда на появление нового плана после трехсторонних переговоров в мае, но пока не существует даже предварительного решения.

«После трехсторонних переговоров, которые должны пройти в мае, мы все-таки это сделаем. Это поздно. Такую модель надо было делать раньше», - сообщил Ветренко.

При этом он уверен, что в скором времени России «почти наверняка прекратит транзит газа через Украину в 2020 году», поскольку Москва готовится «к новой войне».

Руководитель также подтвердил, что к данному моменту объемы транзита растут , что, по мнению Ветренко, означает, что в скором времени Россия будет прерывать транзит.

«Они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе, чтобы покрывать потребности потребителей там из хранилищ, а не за счет транзита через Украину», - сказал Ветренко.

Он добавил, что по всем «признакам, Россия готовится к новой газовой войне».

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