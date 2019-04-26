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Особенности использования жидких обоев

Москва, 26.04.2019
Жидкие обои представляют собой популярную разновидность декоративного материала, используемого для оформления потолков и стен.
#PressRelease

Они сочетают в себе достоинства штукатурки и простых бумажных обоев, а приобрести их вы можете на сайте domdom.com.ua. Основная особенность этого покрытия заключается в отсутствии стыков. Поскольку оно является цельным, необходимость в подгонке текстуры или рисунка отсутствует, а потому на отделку уходит немного времени. Среди других достоинств этого покрытия следует отметить такие особенности:

  • внешняя привлекательность – фактура такого покрытия выглядит мягкой, теплой и текстурированной;
  • легкость ремонта – для устранения последствий механических повреждений достаточно нанести на испорченный участок новую «порцию» того же материала такого же цвета;
  • высокие звуко- и теплоизоляционные свойства – благодаря пористой структуре и относительно большой толщине (от одного до четырех миллиметров) такое декоративное покрытие не пропускает шумы и хорошо удерживает тепло;
  • возможность оформления поверхностей со сложной конфигурацией – жидкие обои после высыхания распределяются равномерно;
  • антистатичность – за счет натуральной основы это покрытие не накапливает статическое электричество и без труда очищается от пыли;
  • экологичность и безопасность – жидкие обои без особых усилий очищаются путем обработки поверхности стены при помощи пылесоса и не накапливают запахов;
  • возможность создания изображений –составы одного изготовителя обычно легко сочетаются, так что финишный слой выходит цельным и долговечным.

В то же время нужно учитывать и присущие жидким обоям изъяны. Их объемная фактура подходит не для всех стилей. К примеру, она не вписывается в интерьер, оформленный в консервативном стиле или в стиле хай-тек. Кроме того, жидкие обои чувствительны к воздействию влаги. Такое декоративное покрытие снимается после размачивания, а потому его нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью воздуха – в санузлах, рабочей зоне кухни или на балконе. Хотя эту проблему можно решить путем нанесения водоотталкивающего лака, он способен значительно изменить текстуру жидких обоев.

Еще один существенный изъян данного покрытия заключается в его абсорбирующих качествах. Разведенные водой жидкие обои при высыхании буквально «вытягивают» из поверхности потолка и стен различные загрязнения и вредные вещества, по этой причине перед их нанесением необходимо уделить повышенное внимание подготовке основы и выполнению грунтовки. Кроме того, при высушивании такого декоративного покрытия окна должны быть открытыми. В холодную погоду это может доставить неудобства.

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