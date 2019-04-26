Парка: как выбрать и с чем носить

Неотъемлемым элементом парки является капюшон, а у большей части новейших моделей на подоле предусмотрен шнурок. При выборе этого предмета одежды следует обратить внимание на следующие факторы:

Мех. В данных целях используются шкуры самых разных пушных зверей. Цена натурального меха очень высока. Более доступный вариант – парка из искусственного меха. Если он имеет хорошее качество, то почти неотличим от натурального.

Особенности меховой отделки. Чаще всего парки имеют меховой подклад, покрывающий всю изнанку. Однако отделка может иметься на отдельных элементах, к примеру, на рукавах, бортах, опушке капюшона, подоле. Если предусмотрена возможность отстегивания меха и превращения парки из зимней в демисезонную, это обеспечивает дополнительное удобство.

Длина. Самый популярный вариант – до середины бедра или на десять сантиметров выше колен. Такая одежда не мешает движениям и надежно защищает от ветра и холода. Длинная парка имеет достаточно экстравагантный вид и подходит для высоких стройных девушек. Короткая парка – стильный вариант, в холодную погоду ее нужно носить вместе с утепленными штанами.

Цвет. Оттенки, соответствующие стилю милитари, относятся к классическим. Они не бросаются в глаза, но нравятся не всем. Существуют модели, окрашенные в яркие цвета.

Парки с мехом Москва можно носить вместе с разными предметами одежды, в том числе:

Джинсы разных моделей в сочетании с лонгсливом или свитшотом.

Платья. Их выбор определяется сезоном и настроением. Весной можно носить приталенные платья-рубашки, расклешенные от талии или прямые варианты. Зимой можно надеть свитерное вязаное платье, осенью – облегающее платье из трикотажа.

Укороченные зауженные брюки из трикотажа в сочетании с удлиненными рубашками, обычными блузками, джемперами.

Юбка. Она может быть прямой, расклешенной или выполненной в стиле «карандаш».

Утепленные леггинсы, заменяющие джинсы и брюки.

Джинсовые шорты, дополненные колготами, которые могут быть тонкими в тон кожи либо плотными и темными.

При выборе обуви для ношения в сочетании с паркой предпочтение следует отдать простым вариантам, к примеру, сапогам с широкими голенищами, «тимберлендам», ботинкам без каблука на замке или шнурках. Весной и осенью можно носить спортивную обувь, к примеру, кеды, кроссовки или «сникерсы».