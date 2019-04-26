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Парка: как выбрать и с чем носить

Москва, 26.04.2019
Паркой называется текстильная куртка с почти прямым кроем и кулиской на талии, обеспечивающей возможность регулировки ее прилегания к телу.
#PressRelease

Неотъемлемым элементом парки является капюшон, а у большей части новейших моделей на подоле предусмотрен шнурок. При выборе этого предмета одежды следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Мех. В данных целях используются шкуры самых разных пушных зверей. Цена натурального меха очень высока. Более доступный вариант – парка из искусственного меха. Если он имеет хорошее качество, то почти неотличим от натурального.
  • Особенности меховой отделки. Чаще всего парки имеют меховой подклад, покрывающий всю изнанку. Однако отделка может иметься на отдельных элементах, к примеру, на рукавах, бортах, опушке капюшона, подоле. Если предусмотрена возможность отстегивания меха и превращения парки из зимней в демисезонную, это обеспечивает дополнительное удобство.
  • Длина. Самый популярный вариант – до середины бедра или на десять сантиметров выше колен. Такая одежда не мешает движениям и надежно защищает от ветра и холода. Длинная парка имеет достаточно экстравагантный вид и подходит для высоких стройных девушек. Короткая парка – стильный вариант, в холодную погоду ее нужно носить вместе с утепленными штанами.
  • Цвет. Оттенки, соответствующие стилю милитари, относятся к классическим. Они не бросаются в глаза, но нравятся не всем. Существуют модели, окрашенные в яркие цвета.

Парки с мехом Москва можно носить вместе с разными предметами одежды, в том числе:

  • Джинсы разных моделей в сочетании с лонгсливом или свитшотом.
  • Платья. Их выбор определяется сезоном и настроением. Весной можно носить приталенные платья-рубашки, расклешенные от талии или прямые варианты. Зимой можно надеть свитерное вязаное платье, осенью – облегающее платье из трикотажа.
  • Укороченные зауженные брюки из трикотажа в сочетании с удлиненными рубашками, обычными блузками, джемперами.
  • Юбка. Она может быть прямой, расклешенной или выполненной в стиле «карандаш».
  • Утепленные леггинсы, заменяющие джинсы и брюки.
  • Джинсовые шорты, дополненные колготами, которые могут быть тонкими в тон кожи либо плотными и темными.

При выборе обуви для ношения в сочетании с паркой предпочтение следует отдать простым вариантам, к примеру, сапогам с широкими голенищами, «тимберлендам», ботинкам без каблука на замке или шнурках. Весной и осенью можно носить спортивную обувь, к примеру, кеды, кроссовки или «сникерсы».

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