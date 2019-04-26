Первый Турецко-русский фестиваль классической музыки пройдет в Античном амфитеатре Сиде в Анталье

В фестивале примут участие знаменитые российские и турецкие исполнители. Анна Аглатова (сопрано), Фазыл Сай (фортепиано), Сергей Журавель (флейта), Никита Власов (аккордеон) выступят в сопровождении камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством бессменного дирижера и художественного руководителя Владимира Спивакова. В программе: произведения В.А. Моцарта, Д. Шостаковича, А. Вивальди, П.И. Чайковского, А. Пьяццоллы, Л. Боккерини и Н. Кодаллы. Организатором международного музыкального форума выступила группа отелей Barut Hotels. Цель фестиваля – развитие и укрепление дружеских отношений между Россией и Турцией.

Музыкальный фестиваль пройдет во впечатляющей атмосфере 2000-летнего Античного театра Сиде. На протяжении трех дней гости музыкального форума смогут наслаждаться мировыми шедеврами классической музыки в исполнении блестящих солистов и выдающихся музыкантов современности.

7 мая состоится концерт – открытие фестиваля. Маэстро Владимир Спиваков и камерный оркестр «Виртуозы Москвы» исполнят произведения композиторов двух дружеских стран: сюиты «Telli Turna» Невита Кодаллы и «Прелюдии и скерцо» Д. Шостаковича. Затем солистка Большого театра Анна Аглатова (сопрано), которую в Европе именуют «младшей сестрой Чечилии Бартоли», исполнит арии из опер Дж. Россини, Л. Ардити, Ф. Легара, Ф. Пуленка и Л. Делиба. Зрители также услышат Концерт №12 для фортепиано В.А. Моцарта в исполнении всемирно известного турецкого пианиста-виртуоза и композитора Фазыла Сая.

На концерте 9 мая камерный оркестр «Виртуозы Москвы» будет аккомпанировать Владимиру Спивакову. Маэстро выступит в качестве солиста Концерта для скрипки А. Вивальди. Вслед за этим один из самых ярких современных российских флейтистов Сергей Журавель исполнит Концерт для флейты с оркестром А. Вивальди. Вечер завершат произведения Л. Боккерини и П. И. Чайковского в исполнении оркестра под руководством Владимира Спивакова.

На заключительном концерте «Пьяццолла — гала», который состоится 11 мая, Маэстро Спиваков и камерный оркестр «Виртуозы Москвы» будут аккомпанировать аккордеонисту Никите Власову — одному из самых великолепных русских музыкантов нового поколения. Фестиваль завершит концерт, состоящий из непревзойденных произведений Астора Пьяццоллы, которые всегда будут занимать особое место среди романтических произведений нашего века.

«Все три концерта Турецко-русского фестиваля пройдут в античном театре Сиде, впечатляющим своими масштабами и многовековой историей. Восстановление Сиде проходит при поддержке семьи Барут - владельцев группы отелей Barut Hotels - точно по древним описаниям. Сегодня сцена античного театра в Сиде - одна из самых атмосферных мировых площадок с идеальной акустикой», – рассказали организаторы фестиваля, добавив, что группа отелей Barut Hotels также выступает меценатом серии культурных и социальных проектов, поддерживает исполнительское искусство, спорт, проекты в области истории и защиты окружающей среды.

Турецко-русский фестиваль классической музыки станет первым мероприятием в программе перекрестного года культуры и туризма на территории Турции. Ожидается, что фестиваль посетит более 6000 зрителей.

О перекрестном годе культуры и туризма Россия-Турция:

Перекрестный год культуры и туризма стартовал 8 апреля 2019 года. Церемония открытия с участием министра культуры РФ Владимира Мединского и министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя прошла в Москве на исторической сцене Большого театра перед показом оперы «Троя». В Россию для показа спектакля, жанр которого обозначен как «эпическая опера», прибыли более 300 человек, включая артистов и технический персонал.

Перекрестный год культуры и туризма продлится до декабря. В его программе запланированы многочисленные мероприятия как в России, так и в Турции: фестивали, концерты, театральные постановки, выставки, цирковые представления. Завершится год культуры и туризма в Стамбуле выставкой экспонатов из собрания Третьяковской галереи.

Билеты

Билеты на Турецко-русский фестиваль классической музыки, который будет проведен в Античном театре Сиде 7,9,11 мая 2019 г., можно приобрести как в Турции, так и за ее пределами - на сайте Biletix.