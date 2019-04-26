Путин и Ким Чен Ын: беседа на перспективу

Одна из самых обсуждаемых мировых новостей – первый визит Ким Чен Ына в Россию и его двухчасовая беседа с Владимиром Путиным во Владивостоке. По ее итогам не было подписано никаких документов, что, впрочем, нельзя расценить как провал диалога лидеров двух стран.

Договора, снимающего спорные вопросы, ждет от Ким Чен Ына не Путин, а президент США Дональд Трамп. Добиться от КНДР сворачивания ядерной программы – это сверхзадача нынешнего хозяина американского Белого дома. Если Трампу удастся её достичь, он войдёт в историю США как великий президент, станет в один ряд с Франклином Делано Рузвельтом и Рональдом Рейганом.

У России же своего золотого интереса к Северной Корее нет. Бомбить Москву Ким Чен Ын не собирается и вряд ли соберётся.

Товарооборот между нашими странами, который и ранее никак нельзя было назвать значительным, после присоединения России к международным санкциям, упал за прошлый год до скромных 34 млн. долларов. С совместными проектами также всё обстоит не лучшим образом. Главный из них, еще советский, связанный с работой северокорейцев на территории России, под давлением ООН, считай, уже свернут. Последние рабочие из КНДР должны уехать к себе на родину до конца 2019 года. Как-либо растянуть этот срок – значит, нарушить резолюцию ООН, а на это Россия вряд ли пойдёт. Есть ещё идея прокладки трубопровода через Корейский полуостров, пока еще выглядящая ненаучной фантастикой, и проект строительства моста через пограничную реку Тэдонган (Туманная), по которому возить из КНДР в Приморский край и обратно, собственно, нечего, по крайней мере, пока. В этих условиях, визит северокорейского лидера мог пройти в, так сказать, китайском режиме. Поднебесная хоть и является главным и, по существу, единственным торговым партнером КНДР, вояжей представителей династии Кимов удостаивается нечасто. Причем, переговоры руководства КНР и северокорейских лидеров обычно обходятся без подписаний документов, о которых сообщают общественности. Нередко о самом факте переговорах пресса вообще узнаёт только после того, как они состоялись.

У лидеров России и КНДР, однако, есть всё же важная тема для обсуждения – всё та же тема ядерного разоружения Северной Кореи, которого так добивается США. Москва обладает правом вето в Совете безопасности ООН, а значит, возможностью заблокировать очередные санкции против режима Ким Чен Ына. Кроме того, Россия, не смотря ни на что, имеет немалый международный вес, да ещё и репутацию силы, противостоящей США. Сам факт контактов с Москвой на высшем уровне должен выглядит как послание Трампу. Ким Чен Ын демонстрирует, что, как и в былые годы, КНДР может, в случае чего, заручиться поддержкой Кремля.

Другое дело, какой в реальности станет роль России в диалоге по поводу северокорейской ядерной программы. Существует отдающая конспирологией, но пользующаяся относительной популярностью среди части экспертов, теория Большой сделки – будто Трамп и Путин вернулись к практике «холодной войны». Тогда, напомним, СССР и США, деля мир на сферы влияния, периодически оказывали давление на малые страны в интересах друг друга. Производили своеобразный размен, по принципу «ты – мне, я - тебе». Если спустя годы выяснится, что в этой теории есть какое-то рациональное зерно, получается, что Россия пробует играть в «доброго полицейского» по отношению к КНДР, чтобы добиться от США уступок в каком-то другом регионе планеты – может, в Сирии, может, на Украине. Конечно, возможности Москвы влиять на Северную Корею не идут ни в какое сравнение с теми, что есть у Китая. Но это не значит, что голос России надо совсем сбрасывать со счетов – равно как и приписывать Кремлю роль убеждённого адвоката и союзника Ким Чен Ына.

О том, что в делах корейских Москва не намерена делать только одну ставку, напомнила и Южная Корея. В день переговоров во Владивостоке стало известно о том, что до конца года Путина ожидают в Сеуле. О его предполагаемом визите сообщил журналистам южнокорейский посол в России У Юн Гын. В Сеуле, в отличие от Владивостока, у Путина будет много тем для предметного обсуждения. Не в пример северокорейцам, экономические связь России и Южной Кореи как раз очень динамично развиваются.