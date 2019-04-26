Сбер нашел выход в Рунет

Сумма сделки сторонами не разглашается, но эксперты уверены, что она близка к 11 млрд рублей. Насчет истинной стоимости интернет -холдинга судить сложно — его отчетность не раскрывается с 2016 года. Тогда его активы оценивались в 6,8 миллиардов рублей, выручка в два миллиарда рублей, а чистая прибыль -- 331 тысячу рублей.

Рамблер представляет собой интернет- медиахолдинг, в состав которого входят более 30 ресурсов в том числе: Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, Rambler.Касса, LiveJournal. Браузер Rambler появился в 1996 году и стал первым поисковиком рунета. Еще долгое время ему удавалось удерживать лидерские позиции в российском сегменте интернета в качестве поисковика, но позже его бизнес-модель была пересмотрена и браузер превратился в развлекательный интернет-портал с ежемесячной аудиторией в 56 миллионов уникальных пользователей.

Известно, что у холдинга была открыта кредитная линия в банке Открытие, еще до того, как банк перешел к ЦБ. До сих пор остается неизвестной сумма долга, его оценка колеблется от 4,6 миллиардов до 9,7 миллиардов рублей. На первое апреля 2019 года залог числился на балансе в Трасте — «банке плохих долгов». «По моим оценкам группе с учетом большого количества портфельных компаний в инвестиционной стадии было сложно обслуживать долги и сейчас бизнес может получить новый импульс для развития», — считает Тимур Нигматуллин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер». Остальные деньги от сделки после погашения кредита будут направлены на развитие холдинга.

Во всех официальных заявлениях Сбербанк утверждает, что наибольший интерес для него представляет онлайн-кинотеатр Окко, входящий в состав Рамблера, но скорее всего это не единственный мотив сделки. «Потенциальная покупка Сбербанком доли в цифровых сервисах Rambler Group вполне укладывается в стратегию банка, направленную на цифровизацию. Благодаря усилению digital-направления, цифровых сервисов и услуг банк движется к созданию целой экосистемы, когда компания (в данном случае банк), становится полноценным маркетплейсом, где клиенты могут приобрести совершенно разные услуги, начиная от классических банковских и инвестиционных услуг, и заканчивая цифровым контентом (СМИ, TV и т.д.). Подобная экосистема может включать в себя огромный спектр товаров и услуг для клиентов банка: сервисы по покупке авиабилетов, страхование, туризм, сервисы обучения и рекомендаций, и разумеется, онлайн-банкинг, инвестиции и программы лояльности», — рассуждает Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер».

Для Сбербанка эта сделка отличный выход из тупика, в который, кажется, зашло партнерство с Яндексом. Сейчас стороны владеют совместным проектом БЕРУ, а сервис Яндекс.Деньги уже на 100% принадлежит Сбербанку. Переломным моментом этого сотрудничества похоже стал обвал котировок Яндекса в октябре 2018 года на слухах о продаже госбанку 30% пакета акций. Но Сбер видимо все же хочет иметь свой поисковик. «На мой взгляд, браузер может стать действительно важным элементом экосистемы Сбербанка по аналогии с Яндекс.Плюс, Amazon Prime или Apple. В теории, браузер, являющийся клоном Chrome по силам создать и Сбербанку. Однако для его экспансии потребуются огромные расходы на продвижение. Участие в капитале многочисленных онлайн-проектов Rambler позволит Сбербанку продвигать браузер и другие элементы цифровой экосистемы», — полагает Тимур Нигматуллин. Ведь учитывая то, что Рамблер поменял свою бизнес-модель и стал в большей степени медиаплатформой, чем поисковиком, с ресурсами Сбербанка ему будет совсем несложно вновь конкурировать с Яндексом. «Конечно, наличие такого акционера, как Сбербанк способно со временем изменить расклад сил и ужесточить борьбу между digital-компаниями по целому ряду направлений, но на практике это будет зависеть от эффективности бизнес-синергии Rambler Group и Сбербанка», — считает Сергей Дейнека.