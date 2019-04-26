Российская премьера «1926» - Дебют Аллы Дамскер на театральной сцене

«Мне, конечно, невероятно повезло, что у нас сложился именно такой состав. Мы пытались разобраться и представить Цветаеву и Пастернака, и конечно мы играем не их самих, а наши представления о них. Марина Ивановна как-то сказала: «Творчество – общее дело, творимое уединенными». Вот мы собрались, уединись и сотворили. А что именно – судить зрителю» – говорит режиссер спектакля «1926».

Переписка, начавшаяся с взаимных слов восхищения одного поэта – другим, очень скоро переросла в настоящую страсть. В обжигающем диалоге Цветаевой и Пастернака, в сотнях, отправленных друг другу писем, чувственное неотделимо от творческого. Драматург и режиссер Алла Дамскер сплела из тонкой эпистолярной канвы реальных писем драматургию спектакля «1926». «Для меня это была немыслимая мечта – прикоснуться к письмам Цветаевой и Пастернака, творчески переосмыслить их и приобщить к этой великой истории Любви и к этим строкам большое количество людей», – говорит режиссер спектакля «1926»

Незримая нить связывала двух величайших поэтов, разнесенных «по двум разным концам земли». Их переписка, то угасала, то снова вспыхивала, приобретая новый уровень накала. За это время изменились их жизни, сменились эпохи – а все мечты и попытки о встрече заканчивались неудачей.

Режиссер постановки, Алла Дамскер, ищет ответ на вопрос, а могло ли быть иначе? Могло ли не закончится Елабугой и гвоздем, на котором...? Мог ли он ее спасти? Может ли вообще спасти Человека Человек? И что ему мешает это сделать, если все же не?

В магическом пространстве спектакля 3D-проекции–видеомэппинг сочетаются с тембром музыкального инструмента. Партия сольной скрипки отдана знаменитому скрипачу-виртуозу Дмитрию Синьковскому. Скрипка одновременно становится голосом незримо присутствующего немецкого поэта Райнера Марии Рильке. Человека близкого, созвучного, важного – и для Цветаевой, и для Пастернака, они считали его сердцем поэзии, он умер в последние дни 1926 года. Их письма к нему – важная часть спектакля, углубляющая оптику этой драмы.

Подбор музыкальной партитуры отдельная линия спектакля, подготовленная композитором Алексеем Курбатовым, включает его собственные произведения, а также сложнейшую первую часть сонаты Бартока, шедевры Баха, Изаи, Берга, Пендерецкого, Шостаковича, Пьяццоллы и других.

Автор идеи и художественный руководитель проекта – Валерий Галендеев, художник-сценограф – Глеб Фильштинский, художник по костюмам – Алина Герман. Спектакль создан Фондом поддержки музыкального образования продюсерами спектакля «Неизвестный друг» с участием Полины Осетинской и Ксении Раппопорт, Международного скрипичного фестиваля Violinfest, проекта «Желтые звезды».