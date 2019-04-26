Силуанов рассказал о долге Венесуэлы перед Россией

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что Венесуэла должна России 200 млн долларов, но в РФ никто не переживает о возвращении этого долга. Также чиновник выразил надежду, что Каракас вовремя переведет второй платеж в этом году. Как сообщил министр финансов, платеж должен быть совершен осенью.

По его словам, никаких штрафов Венесуэла не получит, так как первый платеж был выплачен точно в срок. Чиновник уверен, что и второй платеж поступит в срок, поскольку у Каракаса не должно быть каких либо проблем с платежеспособностью из-за политической ситуации в стране.

«Осенью, 200 миллионов долларов», – коротко подтвердил информацию о платеже Силуанов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что из-за перебоев с электроэнергией в Венесуэле произошла остановка многих предприятий. Также почти во всех областях страны произошел сбой с водоснабжением. Из-за энергетического кризиса пришлось сократили рабочий день и часы учебы. Президент страны Николас Мадуро сообщил, что страна ежедневно сталкивается с 2-4 атаками на электросети, которые приходится оперативно нейтрализовать.