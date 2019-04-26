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Трамп готовит «грандиозное» ядерное соглашение с Россией и Китаем

Москва, 26.04.2019

Вашингтон готовит проект договора по сокращению ядерного вооружения, сообщает CNN, ссылаясь на источники, которые сообщают, что президент США Дональд Трамп намерен заключить «грандиозное ядерное соглашение с Россией и Китаем». Он уверен, что это будет «знаковое достижение» во внешней политике.

Источник телеканала сообщает, что администрация США уже «ведет интенсивные межведомственные переговоры».

Уточняется, что документ может придти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), чей срок заканчивается в 2021.

Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года и рассчитан на десять лет с обоюдным продлением договоренности на пять лет.

Как пояснил CNN высокопоставленный представитель Белого дома, Трамп считает, что «контроль над вооружениями надо осуществлять при участии России и Китая». Также документ будет регулировать использование всех видов вооружения, боеголовок и ракет.

«Мы намерены как можно скорее предоставить президенту возможные варианты»,— пояснил источник.

Второй собеседник телеканала рассказал, что такого соглашения «не пыталась добиться ни одна из предыдущих администраций США».

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