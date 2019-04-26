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Трамп заявил о попытке госпереворота в США

Москва, 26.04.2019
  • Трамп заявил о попытке госпереворота в США

AP/TASS

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США было «попыткой переворота». Слова Трампа процитировал журналист Аарон Рупа в своем твиттере.

Трамп подчеркнул, что «российское дело» не похоже на Уотергейтский скандал тем, что в последнем имелся факт преступления.
«Это («российское дело») было попыткой переворота. Как в третьем мире. Непостижимо», — сказал Трамп.

Ранее в США обнародованы новые данные о том, как инспирировалось расследование в отношении Донадьда Трампа о якобы имевшем место сговоре с Россией.

Согласно стенограммам бывший главный юрисконсульт ФБР Джеймс Бейкер сообщил, что представители команды Хиллари Клинтон снабжали его руководство документами с обвинениями в адрес Дональда Трампа в 2016 году, когда в США проходила предвыборная президентская кампания. По его словам ситуация была была «ужасной» и «весьма необычной».

По крайней мере, известно о 10 подобных случаях.  Как отмечает Washington Times, это была беспрецедентная попытка с помощью ФБР выбить из президентской гонки одного из кандидатов.

Генпрокурор СШАм Уильям Барр при этом уведомил конгрессменов, что намерен провести расследование в связи с тем, что ФБР начала разведывательные действия против Дональда Трампа еще летом 2016 года. Трамп на тот момент был еще кандидатом в президенты от республиканцев.

Цель этого расследования состояла в том, чтобы определить, вступал ли Трамп в сговор с Россией с целью победы на выборах. Причем  ФБР незамедлительно воспользовалась в качестве ключевого доказательства досье британского разведчика Кристофера Стила, которое было составлено благодаря финансовой поддержке Хиллари Клинтон и Демократической партии. 

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в конечном счете пришло к выводу, что никакого сговора с Россией не было, но Барр решил пойти дальше и выяснить были ли действия федеральных органов в этом направлении законными с самого начала.

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