У США возникли проблемы с добычей нефти на шельфе Аляски

Из-за проблем с судом, который не дает разрешение на нефте ‑ и газодобычи на континентальном шельфе Аляски, добывающие компании не смогут расширить эту деятельность в регионе, сообщает газета The Wall Street Journal.

Как сообщил глава МВД США Дэвид Бернхардт, в марте суд Аляски признал незаконной ситуацию с добычей нефти на шельфе, которую продвигает президент страны Дональд Трамп. Как известно американский президент требует снятия запрета с добычи. В этой связи американской администрацией была подана апелляция на запрет добычи, но как уверены сторонники запрета, пока ее рассмотрят, пройдет время. Планы администрации президента США, таким образом, могут быть сорваны.

Напомним, запрет на добычу нефти и газа на континентальном шельфе Аляски наложил бывший президент Штатов Барак Обама. Он обосновал свое решение интересами экологии региона. Спустя время федеральный окружной суд на Аляске признал отмену запрета Дональдом Трампом незаконной.