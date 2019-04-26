Уборка офиса: варианты решения задачи

Для поддержания порядка в небольшом офисе площадью двадцать-тридцать квадратных метров есть несколько способов:

Выполнять уборку офиса силами сотрудников фирмы, установив график дежурств. Это вариант чреват вполне справедливым недовольством сотрудников и нарушает трудовой кодекс. В соответствии с действующим законодательством, сотрудники должны выполнять только те обязанности, которые указаны в должностной инструкции. Если в ней не написано, что менеджер обязан заниматься уборкой помещения, то он имеет полное право отказаться от выполнения такой работы.

Нанять уборщицу, которая будет наводить в офисе порядок ежедневно или еженедельно. Такой способ позволяет сэкономить деньги, но имеет ряд недостатков. Во-первых, качество выполняемой уборки в этом случае будет невысоким. Во-вторых, внештатные уборщицы не несут никакой ответственности за свои действия. В-третьих, надо найти место для хранения швабр, ведер и прочего инвентаря.

Воспользоваться услугами уборщицы, работающей в соседних офисах в том же здании.

Обратиться в клининговую фирму. Качество услуг в этом случае будет достаточно высоким, но за них придется немало заплатить.

Существуют три главных разновидности уборки офиса:

Ежедневная уборка. В ходе ее проведения из корзин выбрасывается мусор, со столов и подоконников вытирается пыль, ковры чистятся пылесосом, пол моется влажной тряпкой.

Еженедельная уборка. В ходе ее проведения чистится мягкая мебель, вытирается пыль со светильников, зеркал и жалюзи, моется пол и т. д.

Генеральная уборка. При ее проведении весь офис вычищается от потолка до пола.

Помимо составления перечня предметов, нуждающихся в очистке, необходимо определиться с последовательностью выполнения данных работ. Клининговые фирмы, профессионально занимающиеся уборкой офисов, составляют специальные регламенты, в соответствии с которыми осуществляется уборка. Они пользуются богатым арсеналом технических приспособлений и безопасных моющих средств и никогда не начинают уборку с мытья полов. Таким образом, при решении проблемы поддержания чистоты в офисе руководителю приходится выбирать между вариантом «качественно и дорого» и «некачественно и дешево».

Есть и еще один вариант – взять в аренду офис, в котором за проведение уборки отвечает арендодатель. В этом случае стоимость клининговых услуг включается в арендную плату.