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В ЕС уверены, что Россия не выполнит обещаний по «Северному потоку — 2»

Москва, 26.04.2019

Глава Комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок уверен, что Киев потеряет транзит российского газа после запуска проекта трубопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью газете Der Bild.

Россия не выполнит своих обещаний после постройки трубопровода, уверен депутат.

«Русские не будут придерживаться своих договоренностей. Если «Северный поток — 2» будет достроен, украинское направление закроется», —уточнил политик.

Также Брок продолжает настаивать, что проект необходимо закрыть и для этого есть все предпосылки.

Напомним, Россия дала обещание канцлеру Германии Ангеле Меркель сохранить транзит газа через территорию Украины даже после запуска «Северного потока — 2», который запланирован на декабрь текущего года. Также в 2019 году истекает срок контракта на транзит газа между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».

Однако российская сторона пообещала сохранит часть транзита газа через Украину даже после ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2»

Ранее кандидат на пост главы Европейской комиссии Манфред Вебер заявил, что найдет средства остановить строительство трубопровода, если его изберут на данный пост.

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