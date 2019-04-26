В ЕС уверены, что Россия не выполнит обещаний по «Северному потоку — 2»

Глава Комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок уверен, что Киев потеряет транзит российского газа после запуска проекта трубопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью газете Der Bild.

Россия не выполнит своих обещаний после постройки трубопровода, уверен депутат.

«Русские не будут придерживаться своих договоренностей. Если «Северный поток — 2» будет достроен, украинское направление закроется», —уточнил политик.

Также Брок продолжает настаивать, что проект необходимо закрыть и для этого есть все предпосылки.

Напомним, Россия дала обещание канцлеру Германии Ангеле Меркель сохранить транзит газа через территорию Украины даже после запуска «Северного потока — 2», который запланирован на декабрь текущего года. Также в 2019 году истекает срок контракта на транзит газа между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».

Однако российская сторона пообещала сохранит часть транзита газа через Украину даже после ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2»

Ранее кандидат на пост главы Европейской комиссии Манфред Вебер заявил, что найдет средства остановить строительство трубопровода, если его изберут на данный пост.