В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

«Местью» России за упрощение выдачи российских паспортов на Донбассе могла бы стать раздача паспортов в российских городах, где проживают этнические украинцы, которые «жаждут» получить украинское гражданство, считает депутат украинской Рады Евгений Рыбчинский.

Предложение поступило в ходе пленарного заседания, в качестве городов и областей для открытия паспортных центров назывались российские города Тюмень, Москве и Кубань.

«Если идет война, и против нас действуют недипломатично, то мы должны отвечать так же недипломатично», - сообщил депутат.

Он также сообщил, что российская Кубань является якобы этнически украинской, такой же является и Тюмень.

«В самой Москве украинцев живет столько, что мы даже не представляем», — заявил Рыбчинский, который уверен, что если Киев начнет раздавать свои паспорта в Москве, то Россия окажется в «безвыходном положении».

«Пускай они в Думе точно так же думают, к кому из международных организаций обращаться, чтобы прекратить раздачу украинских паспортов», - продолжил украинский парламентарий.

Напомним, 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Российский лидер аргументировал принятие документа плохой ситуацией с правами человека в Донбассе.