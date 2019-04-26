Выбор профессионального стоматолога

Если посетителей просят в стоматологии оставить свою верхнюю одежду в гардеробе и надеть бахилы, то это говорит в пользу выбора данного учреждения. Во всем, что относится к лечению, самое важное – чистота.

Это же касается и внешнего вида стоматолога и его ассистента. Врач и все остальные сотрудники клиники, находящиеся в кабинете, должны носить спецодежду, включающую в себя халат и чистую обувь. При проведении лечебных процедур на стоматологе и ассистенте должны быть перчатки, очки и одноразовая маска. Если в кабинете во время процедуры лечения присутствует какой-либо человек в обычной уличной обуви или одежде, вне зависимости от того, пациент это или электрик, меняющий лампочку, от услуг такой стоматологической клиники необходимо немедленно отказаться. На уличной одежде присутствует колоссальное число бактерий и вирусов, попадание которых в ранку ведет к крайне плачевным последствиям.

При изучении договора об оказании услуг необходимо насторожиться, если срок гарантии на выполненные работы является слишком долгим или слишком коротким. К примеру, срок гарантии на установленную постоянную пломбу должен быть не меньше одного года. Пользоваться услугами стоматолога без подписания каких-либо документов не следует, так как в случае осложнений права пациента окажутся ничем не защищенными, поскольку у него просто не будет доказательств, что он прошел лечение именно в этой стоматологической клинике.

В любом медицинском учреждении обязательно должны быть документы, которые подтверждают его право заниматься лечением. Если лицензия не вывешена на видном месте, то можно попросить работников регистратуры показать ее.

Наряду с получением общей информации о деятельности всей клиники, нужно выяснить квалификацию специалиста, который будет проводить лечение. Лучше всего, если он имеет «высшую» категорию, кроме нее, бывают еще вторая и первая категории. Большое значение также имеет срок давности, когда стоматолог повышал свою квалификацию. Обучение стоматологов должно происходить как минимум раз в пять лет.

Таким образом, при выборе стоматологической клиники необходимо выполнить достаточно внушительный список действий. Это нужно для того, чтобы убедиться в наличии высокой квалификации и богатого профессионального опыта у работающих в ней специалистов, а также в соответствии условий оказания медицинских услуг всем существующим требованиям.