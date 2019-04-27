Курс доллара ждет большой отскок

Инвесторы на мировых рынках резко потеряли интерес к рискованным активам. Снижение цен на нефть, постепенное нарастание напряжения в геополитической плоскости и собственно укрепление курса доллара – все это стало причинами для ослабления позиций рубля на Forex. И хотя каких-либо значимых событий в мире пока не произошло, участники торгов предпочитают более консервативные стратегии.

В пятницу курс доллара вырос на 9 копеек - до 64,75 рубля, евро подорожал на 22 копейки - до 72,19 рубля.

Если говорить о геополитике, то смена президента Украины только закладывается в цены, причем пока непонятно, каким будет дальнейший курс страны, как будут выстроены ее отношения с Западом и Россией. Настороженнно восприняли инвесторы и решение президента РФ о выдаче российских паспортов в ДНР и ЛНР. Также в центре внимания ситуация вокруг «Северного потока 2»: Дания, через воды которой проходит маршрут газопровода, все еще не выдала разрешение на строительство, а совет ЕС принял ужесточенную газовую директиву, которая серьезно ограничивает в правах Nord Stream 2 AG.

Потерял рубль и весомую поддержку в виде цен на нефть, которые перешли к коррекции после резкого роста а начале недели. Решение ЦБ РФ по сохранению ставки на прежнем уровне было воспринято нейтрально.

Инвесторам действительно пора вспомнить про растущие риски, и сейчас они первым делом бегут от валют развивающихся стран, вечно склонных к девальвациям и вообще к повышенной волатильности, констатирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Например, отмечает он, фондовый рынок США практически без коррекций растет с начала года, индексы находятся близко к историческим максимумам. И если американские фондовые площадки вдруг решат скорректироваться, то фондовые индексы и валюты развивающихся стран упадут в два раза сильнее.

Рубль сейчас уязвим в силу относительно высокой цены нефти, которая тоже может скорректироваться, поскольку соглашение OPEC о сокращении добычи — это ненадежная материя, а запасы нефти в США в среду показали более существенное увеличение, чем ожидалось. Доллар, указывает Алексей Антонов, находясь так низко к рублю, представляет собой привлекательный объект для покупки в резервы Минфином, а майские праздники приведут к «тонкому» рынку с низкими объемами, что вкупе со спросом физлиц на валюту и окончанием пика налогового периода может привести к скачку курса до 67-69 рублей за доллар.

Смена в ходе выборов президента на Украине потенциально представляет собой риск обострения отношений с Россией, и это тоже негативно влияет на курс рубля, признает эксперт. Предстоящие длинные выходные означают, что на рынках будут низкие объемы, движения котировок будут резкими, поэтому в конце этой недели многие инвесторы предпочли зафиксировать прибыль и уйти на выходные в кэш.

Основной фактор негативного влияния на рубль, противодействующий его укреплению на притоке капитала, связанном со снижением всеобщих опасений введения жёстких санкций против финансового сектора и банков, - действия ЦБ на валютной бирже, уверен, в свою очередь, эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Так, что с 5 апреля по 13 мая ЦБ планирует приобрести долларов и евро ещё в общей сложности на 255,4 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен составить 11,6 млрд рублей. В четверг, 18 апреля, а также в среду и четверг, 24 и 25 апреля финрегулятор приобретал валюту на, ориентировочно, от 6 до 8 млрд рублей, хотя информация об этом пока на отражена на сайте ЦБ.

Говоря о нефти как о традиционно важном факторе курсообразования рубля, волатильность здесь из-за неопределённости вокруг тотального эмбарго против Ирана в ближайшее время будет повышаться, признает эксперт. Соответственно, и у рубля возникнут более амплитудные курсовые колебания. На днях после публикации мощной статьи в Foreign Policy с ярким заголовком «Наказывая Иран, Трамп ослабляет Америку», которая критиковала Дональда Трампа за спонтанность его антииранских санкций, поползли слухи о том, что полное эмбарго в отношении исламского государства всё же не состоится. «В этом случае нам останется только уповать на умеренность в своих действиях со стороны ЦБ, который, похоже, сейчас готов покупать валюту при курсе ниже 64 рублей за доллар, но при ослаблении отечественной валюты выше этой отметки пока, надо отдать должное, действует осторожно и осмотрительно», – говорит Владимир Рожанковский.

Валюту перед отпуском покупать не стоит спешить, уверен эксперт, поскольку, с одной стороны, у рубля, лишённого внешних спекулятивных атак и по этой причине практически полностью поступившего «в распоряжение» ЦБ, нет причин для резкого падения. В то же время тем, кто отправляется в отпуск в визовые страны, стоит иметь в виду, что в посольствах многих европейских стран, включая посольства Испании, Франции и Италии, сформировались длинные очереди на оформление документов, поэтому ваши рубли могут вам понадобиться ещё до запланированной курортной поездки – на оформление страховки от невылета и/или услуг визовых центров для экспресс-оформления выездных документов.