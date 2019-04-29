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Акции «Россетей» активно растут на сильных данных РСБУ

Москва, 29.04.2019

40,1 млрд рублей заработала компания «Россети» в первом квартале 2019 года, согласно данным РСБУ. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда за первые три месяца электросетевой холдинг получил 21,5 млрд рублей чистой прибыли. Рост прибыли обусловлен ростом стоимости акций дочерних обществ компании «Россети», находящихся на ее балансе, что, в свою очередь, связано с повышением финансовой устойчивости «дочек» и ростом их капитализации. 

«Хорошие производственные и финансовые показатели позволили продемонстрировать одни из лучших квартальных результатов в истории компании. Менеджмент приложит все силы для того, чтобы улучшать текущий положительный тренд в интересах акционеров и инвесторов. Для выхода компании на новый уровень операционной эффективности мы продолжим развитие электросетевого комплекса на принципах цифровой трансформации производственных и бизнес-процессов»,  прокомментировал подведение итогов первого квартала глава «Россетей» Павел Ливинский.

На позитивной отчетности, к 14:00 мск, бумаги компании «Россети» на Московской бирже демонстрируют самый существенный рост из ликвидных акций, прибавив 1,5%. Инвесторы начинают понимать, что акции и материнской компании, и ее многочисленных операционных «дочек» существенной недооценены, у национального холдинга есть большой потенциал роста капитализации. Постепенно «Россети» трансформируются, становятся эффективнее, а акции компании становятся «голубыми фишками» российского фондового рынка. 

  

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