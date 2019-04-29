Курс доллара: рубль повел себя неожиданно

Курс доллара снизился к рублю к закрытию основной сессии понедельника на 21 копейку - до 64,52 рубля, евро снизился на 10 копеек - 72,07 рубля. Таким образом российская валюта единственная из валют EM оказалась в плюсе к доллару, который подскочил до 23-месячных максимумов на фоне сильной статистики по экономике США.

Индекс доллара достиг почти двухгодичных пиков - 97,75 пункта - после того, как на прошлой неделе были обнародованы позитивные данные по росту ВВП США и продажам жилья.

Уступил доллару наконец и мексиканский песо - единственный из аналогов составлявший конкуренцию рублю на прошлой неделе.

Курс доллара будет в ближайшей перспективе сохранять нынешние рубежи, прогнозируют аналитики. При этом Morgan Stanley считает, что курс доллара уже достиг пиков текущего цикла.

Впрочем, позиции рубля после завершения налогового периода не выглядят сильными. От российской валюты на малоликвидных торгах первой половины мая можно ожидать резких дижений. Однако если нефть в ближайшие дни удержится на уровне более 70 долларов, а внешняя повестка будет нейтральной, то курс рубля может сохранить позиции в диапазоне 64-65 рубля.