Россия существенно сократила долю доллара во внешних расчетах

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование, согласно которому, за период существования санкций Россия сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно. Как пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа, это стало возможным благодаря ряду ответных мер, предпринятых российскими властями.

Аналитики оценили динамику валютной структуры расчетов РФ по внешнеторговым договорам с 2013 года по 2018 год. Как отмечается в исследовании, за последние пять лет доля расчетов России по внешнеторговым договорам, номинированных в долларах, сократилась до 56,1%, или до 388 млрд долларов, тогда как доля расчетов в евро выросла до 21,9% и составила 151 млрд в долларовом эквиваленте. Доля расчетов в рублях выросла почти до 20%, или до 136 млрд долларов. Расчеты в иных валютах в товарообороте РФ занимают незначительную долю в 2,4%. Однако за исследуемый период рост их доли составил 84,6%.

"Тренд на отказ от доллара и переход на рублевые расчеты во внешней торговле очевиден. Это путь к большей устойчивости российской экономики, ее защите от санкций. В большей степени это касается экспорта, ведь продажа товаров за валюту продающей страны – это естественный порядок вещей", – приводятся в исследовании слова председатель совета директоров FinExpertiza Елены Трубниковой. "Также естественно начинать это движение вместе с основными торговыми партнерами. Например, доля рубля в расчетах с Китаем за российский экспорт выросла в 5,2 раза, а доля юаня в оплате китайских поставок увеличилась в 8,8 раза, и все это за счет сокращения доли доллара", – добавила она.

Происходящее вполне закономерно, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев: высокий риск очередных санкций превращает доллары в весьма токсичный актив, долю которого следует сократить во избежание серьезного урона экономике. При этом о полном запрете долларов речь не идет, да и в современных реалиях этого достичь будет попросту невозможно, так как государствам гораздо проще пользоваться единой валютой для международной торговли, а не заниматься постоянной конвертацией.

Тем не менее, поиски альтернативной валюты продолжаются - в данный момент, в отсутствии явной замены доллару многие центробанки активно пополняют золотовалютные резервы для обеспечения своих национальных валют. Главным образом, отмечает аналитик, этим занимаются такие страны как Россия, Китай, Турция, ASEAN, CEEMEA. В прошлом году банки приобрели 651 тонну золота - максимальный объем за последние 50 лет. Агрессивные и непредсказуемые действия американцев будут способствовать дальнейшему уходу от долларовых активов: ожидается, что в 2019 году объемы закупок вырастут 700 тонн.

Самым ярким свидетельством того, что дедолларизация - это очень долгий процесс, являются усилия КНР, констатирует эксперт. Пекин на протяжении многих лет пытается перевести юань в статус третьей по значимости валюты, однако, несмотря на статус главного драйвера мировой экономики и крупнейшие объемы экспорта по всему миру, этого добиться так и не удалось. Основной причиной доминирования евро и доллара является стабильная экономика эмитентов, позволяющая другим странам эффективно сохранять свои сбережения в западных инструментах. Тогда как перевод капитала в китайскую валюту попросту финансово невыгоден: высокие процентные ставки не способны уберечь вкладчиков от потерь вследствие высокой инфляции.

Таким образом, заключает Геннадий Николаев, страны и дальше будут осуществлять попытки отказаться от доллара, но, в сохранении текущих темпов дедолларизации, это должно занять не одно десятилетие. Возможно, ускорить процесс помогут действия ЕС, направленные на увеличение роли евро в мировой торговле: прежде всего речь идет о нефтегазовом импорте. Причем в случае выхода Великобритании из союза, Брюссель сможет гораздо эффективнее продвигать свою валюту в международной торговле.

Вообще, добавляет аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, сообщения о сокращении доли доллара во внешней торговле полезны с точки зрения мотивации участников рынка, поддержки их уверенности, что отказ от доллара потенциально возможен. И все же пока кардинальных изменений в восприятии доллара в умах бизнесменов и чиновников всех стран не произошло: доля доллара в международных расчетах по всему миру занимает около 43% против 37% у евро и по 4% у британского фунта и японской иены, плюс 1-2% у всех остальных валют. Доля доллара в международных валютных резервах составляет около 62% против 20% у евро и 5% у японской йены и 5% у британского фунта.

Нужно понимать, говорит аналитик, что статус валюты обеспечивает не только экономика, но и военная сила, которая подчас оказывается важнее на переговорах, чем деньги. У США самый большой военный бюджет на планете и очень агрессивная внешняя политика, а доллар закрепился как универсальное средство платежа и измерения ценности. Сознание людей инертно и консервативно, это доказывается тем, что даже появление евро, валюты, вполне подходящей на роль универсального средства платежа, не изменило кардинально восприятие доллара в умах его держателей.