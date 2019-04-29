Россия существенно сократила долю доллара во внешних расчетах

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование, согласно которому, за период существования санкций Россия сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно. Как пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа, это стало возможным благодаря ряду ответных мер, предпринятых российскими властями.
Аналитики оценили динамику валютной структуры расчетов РФ по внешнеторговым договорам с 2013 года по 2018 год. Как отмечается в исследовании, за последние пять лет доля расчетов России по внешнеторговым договорам, номинированных в долларах, сократилась до 56,1%, или до 388 млрд долларов, тогда как доля расчетов в евро выросла до 21,9% и составила 151 млрд в долларовом эквиваленте. Доля расчетов в рублях выросла почти до 20%, или до 136 млрд долларов. Расчеты в иных валютах в товарообороте РФ занимают незначительную долю в 2,4%. Однако за исследуемый период рост их доли составил 84,6%.
"Тренд на отказ от доллара и переход на рублевые расчеты во внешней торговле очевиден. Это путь к большей устойчивости российской экономики, ее защите от санкций. В большей степени это касается экспорта, ведь продажа товаров за валюту продающей страны – это естественный порядок вещей", – приводятся в исследовании слова председатель совета директоров FinExpertiza Елены Трубниковой. "Также естественно начинать это движение вместе с основными торговыми партнерами. Например, доля рубля в расчетах с Китаем за российский экспорт выросла в 5,2 раза, а доля юаня в оплате китайских поставок увеличилась в 8,8 раза, и все это за счет сокращения доли доллара", – добавила она.
Происходящее вполне закономерно, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев: высокий риск очередных санкций превращает доллары в весьма токсичный актив, долю которого следует сократить во избежание серьезного урона экономике. При этом о полном запрете долларов речь не идет, да и в современных реалиях этого достичь будет попросту невозможно, так как государствам гораздо проще пользоваться единой валютой для международной торговли, а не заниматься постоянной конвертацией.
Тем не менее, поиски альтернативной валюты продолжаются - в данный момент, в отсутствии явной замены доллару многие центробанки активно пополняют золотовалютные резервы для обеспечения своих национальных валют. Главным образом, отмечает аналитик, этим занимаются такие страны как Россия, Китай, Турция, ASEAN, CEEMEA. В прошлом году банки приобрели 651 тонну золота - максимальный объем за последние 50 лет. Агрессивные и непредсказуемые действия американцев будут способствовать дальнейшему уходу от долларовых активов: ожидается, что в 2019 году объемы закупок вырастут 700 тонн.
Самым ярким свидетельством того, что дедолларизация - это очень долгий процесс, являются усилия КНР, констатирует эксперт. Пекин на протяжении многих лет пытается перевести юань в статус третьей по значимости валюты, однако, несмотря на статус главного драйвера мировой экономики и крупнейшие объемы экспорта по всему миру, этого добиться так и не удалось. Основной причиной доминирования евро и доллара является стабильная экономика эмитентов, позволяющая другим странам эффективно сохранять свои сбережения в западных инструментах. Тогда как перевод капитала в китайскую валюту попросту финансово невыгоден: высокие процентные ставки не способны уберечь вкладчиков от потерь вследствие высокой инфляции.
Таким образом, заключает Геннадий Николаев, страны и дальше будут осуществлять попытки отказаться от доллара, но, в сохранении текущих темпов дедолларизации, это должно занять не одно десятилетие. Возможно, ускорить процесс помогут действия ЕС, направленные на увеличение роли евро в мировой торговле: прежде всего речь идет о нефтегазовом импорте. Причем в случае выхода Великобритании из союза, Брюссель сможет гораздо эффективнее продвигать свою валюту в международной торговле.
Вообще, добавляет аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, сообщения о сокращении доли доллара во внешней торговле полезны с точки зрения мотивации участников рынка, поддержки их уверенности, что отказ от доллара потенциально возможен. И все же пока кардинальных изменений в восприятии доллара в умах бизнесменов и чиновников всех стран не произошло: доля доллара в международных расчетах по всему миру занимает около 43% против 37% у евро и по 4% у британского фунта и японской иены, плюс 1-2% у всех остальных валют. Доля доллара в международных валютных резервах составляет около 62% против 20% у евро и 5% у японской йены и 5% у британского фунта.
Нужно понимать, говорит аналитик, что статус валюты обеспечивает не только экономика, но и военная сила, которая подчас оказывается важнее на переговорах, чем деньги. У США самый большой военный бюджет на планете и очень агрессивная внешняя политика, а доллар закрепился как универсальное средство платежа и измерения ценности. Сознание людей инертно и консервативно, это доказывается тем, что даже появление евро, валюты, вполне подходящей на роль универсального средства платежа, не изменило кардинально восприятие доллара в умах его держателей.
Как считает Алексей Антонов, сокращение доли доллара во внешней торговле России является скорее следствием различных запретов на импорт товаров и услуг в рамках антисанкций, проще говоря, мы, скорее всего, просто перестали закупать некоторые вещи, и поэтому стали меньше тратить на это долларов, ограничили сами себя. Независимости во внешней торговле это не принесет, скорее замедлит экономический рост, потому что Штаты являются производителями многих видов оборудования, как промышленного, так и IT, а также лекарств и лекарственных компонентов. Гораздо больший страх бизнесу внушает теоретически возможная «внутренняя принудительная дедолларизация», в традиции конфискационных денежных реформ, до которой дело может дойти, если законодатели увлекутся внешней дедолларизацией и будут разочарованы ее успехами.