Эксперты рассказали об успехах России в отказе от доллара

Аналитики сообщают, что Россия снизила долю расчетов в долларах США на 12,6%, начиная с 2014 года. При этом расчеты в евро и рублях увеличились на 26,6% и 14% соответственно.

Всего за период с 2013 по 2018 год Москва снизила долю сделок в американской валюте до 56,1% или 388 млрд. долларов. При этом эксперты уточняют, что общий процент международных расчетов за это время наоборот вырос до 21,9%, составив 151 млрд, если переводить общую сумму на доллары.

Уточняется, что 20% всех расчетов или 136 млрд в долларовом эквиваленте Москва провела в рублях. Успехи по расчетам в других валютах пока невелики и составляют 2,4%, но и эта цифра постепенно растет.

Аналитики уверены, что успехи России в избавлении от долларовой зависимости во внешней торговле и переход на рубли, позволят стране стать независимой от санкций, а экономике более устойчивой.

Эксперты отмечают, что полным ходом идет отказ от доллара и в Китае, где отмечается устойчивый рост торговых сделок в рублях и юанях. Так доля расчетов в рублях с Китаем за российский экспорт выросла в 5,2 раза, а доля оплаты китайских поставок в юанях увеличилась в 8,8 раза.