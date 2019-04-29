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Критерии и особенности выбора стеллажей для склада

Москва, 29.04.2019
При выборе складских стеллажей необходимо учитывать особенности их использования в конкретных условиях.
#PressRelease

Ниже перечислены главные факторы, которые следует принимать во внимание при решении данной задачи.

Характеристики тары для хранения товаров

Наряду с универсальными стеллажами, позволяющими хранить несколько разновидностей тары, имеются и узкоспециализированные стеллажи складские, в том числе:

  • консольные, рассчитанные на хранение изделий большой длины;
  • рассчитанные на хранение продукции на поддонах.

Вес изделий вместе с тарой

Одним из важнейших критериев подбора складских стеллажей является вес груза. Для обеспечения необходимой прочности нагруженного стеллажного оборудования используются материалы большой толщины. При невысоких нагрузках на элементы стеллажной конструкции потребность в применении металла большой толщины отсутствует, и вместо него используют облегченные металлические профили.

Габариты хранимых товаров

В ряде случаев определяющим критерием при выборе складского стеллажа служат размеры груза. Изделия длиной более трех метров требуют применения консольного стеллажного оборудования. В остальных случаях производится подгонка конструкции стеллажа в соответствии размерами грузов посредством изменения длины полок.

Однородность товаров

Под этим понимается доля изделий определенного вида в общем количестве изделий на складе. Для хранения изделий в обширном ассортименте желательно воспользоваться стеллажами для паллетного хранения либо металлическими полочными стеллажами.

Максимальный срок хранения товаров

Поскольку продукция с небольшим сроком хранения должна быть переработана в кратчайшие сроки, для ее хранения лучше всего использовать гравитационное стеллажное оборудование. Оно имеет сходную конструкцию с набивными стеллажами, однако применяется по иному принципу. Товары перемещаются по роликам между местом загрузки и местом выгрузки за счет собственного веса. Благодаря этому отсутствует необходимость в применении спецтехники и обеспечивается быстрота переработки товаров. При отсутствии жестких ограничений, касающихся срока хранения продукции, можно использовать в этих целях любую другую разновидность стеллажного оборудования.

Особенности склада

При определении конструкции стеллажей учитываются архитектурные особенности склада. Наряду с его площадью и высотой, необходимо учитывать места размещения колонн, дверей и окон и др.

Оснащенность складского помещения освещением, вентиляцией и отоплением

В складском помещении устанавливает разнообразное оборудование, и его присутствие необходимо принимать во внимание для рационального размещения стеллажного оборудования. Осветительные приборы должны обеспечивать комфортные условия для безопасного выполнения складскими работниками своих профессиональных обязанностей. Предназначение вентиляционной системы состоит в обеспечении притока свежего воздуха, так что стеллажи не должны препятствовать нормальному воздухообмену. Это необходимо учитывать при размещении стеллажного оборудования, чтобы оно не затеняло рабочее пространство. В отапливаемых складах обогревательные приборы не должны быть загорожены. Помимо того, необходимо обеспечить свободный доступ к электрощитку и противопожарным средствам.

Характеристики окружающей среды

Срок службы стеллажного оборудования во многом зависит от воздействия атмосферных осадков. Под влиянием влаги металл подвергается разрушительному воздействию коррозии. Аналогичный эффект наблюдается при использовании стеллажей в агрессивных средах. Для предотвращения таких последствий стеллажное оборудование защищается путем нанесения специальных покрытий. При его использовании в увлажненной среде поверхность стеллажей покрывается цинком или защищается путем нанесения порошкового покрытия. В кислой среде применяется стеллажное оборудование, изготовленное из нержавеющей стали или другого металла большого поперечного сечения.

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