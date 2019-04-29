Курс доллара перешел к фронтальному росту

Курс доллара растет в понедельник по всем фронтам на фоне сильной статистики по экономике США. Индекс доллара достигает двухлетних максимумов - 98,02 пункта - после того, как на прошлой неделе были обнародованы неожиданно высокие цифры по росту ВВП США и продажам жилья.

Впрочем, рубль пока не поддался всеобщим настроениям и на "тонком" рынке в преддверии праздников устойчив к доллару. Курс доллара к 14.28 мск снизился на 9 копеек - до 64,64 рубля, курс евро при этом потерял 8 копеек - 72,09 рубля.

На этой неделе состоится заседание ФРС, от которого не ждут важных решений. Курс доллара будет в ближайшей перспективе сохранять достигнутые рубежи на фоне слабых экономических данных в еврозоне. При этом аналитики Morgan Stanley считают, что курс доллара уже достиг пиков текущего цикла.

Что касается рубля, то от российской валюты на малоликвидных торгах первой половины мая можно ожидать резких дижений. Впрочем, анлитики считают, что если нефть в ближайшие дни удержится на уровне более 70 долларов, то курс рубля может сохранить позиции в диапазоне 64-65 рубля.