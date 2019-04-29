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Малый бизнес сможет заработать в МКБ на остатках по счетам уже с 1 мая

Москва, 29.04.2019

Малый и средний бизнес (МСБ) может получить до 8% на остаток по счету в зависимости от выбранного пакета обслуживания в Московском кредитном банке. Предложение действует с 1 мая. Кроме того, клиенты банка могут сэкономить до 25%, авансировав годовое обслуживание в банке за 6 или 12 месяцев. В апреле МКБ предложил клиентам малого и среднего бизнеса новые тарифы расчетно-кассового обслуживания. В каждый из пакетов входит набор основных сервисов и услуг: платежи, операции с наличными, продукты ВЭД, моментальный выпуск корпоративной карты Visa Instant Issue, предоставление справок и выписок, а также доступ к онлайн-банку. При получении карты моментального выпуска с 1 мая добавлена возможность бесплатного выпуска и обслуживания карты Visa Business 

«Банк очень серьезно подошел к совершенствованию существующих сервисов и добавлению новых востребованных на рынке продуктов. Высокий процент на остаток выгодно выделяет наши тарифы среди предложений других банков, работающих с МСБ»,  прокомментировал начальник управления развития сегмента малого и среднего бизнеса МКБ Александр Зуев. 

ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным банком России. По ренкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 года МКБ вошел в первую тройку частных банков по объему активов, является крупнейшим частным торгуемым банком РФ. Надежность и устойчивость банка подтверждается рейтингами ведущих международных и российских агентств: Ba3 с прогнозом «стабильный» от Moody's; BB с прогнозом «стабильный» от Fitch; BB с прогнозом «стабильный» от S&P; А (RU) по национальной шкале с прогнозом «стабильный» от АКРА, ruA с прогнозом «стабильный» от «Эксперт РА». 

  

 

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