Малый бизнес сможет заработать в МКБ на остатках по счетам уже с 1 мая

Малый и средний бизнес (МСБ) может получить до 8% на остаток по счету в зависимости от выбранного пакета обслуживания в Московском кредитном банке. Предложение действует с 1 мая. Кроме того, клиенты банка могут сэкономить до 25%, авансировав годовое обслуживание в банке за 6 или 12 месяцев. В апреле МКБ предложил клиентам малого и среднего бизнеса новые тарифы расчетно-кассового обслуживания. В каждый из пакетов входит набор основных сервисов и услуг: платежи, операции с наличными, продукты ВЭД, моментальный выпуск корпоративной карты Visa Instant Issue, предоставление справок и выписок, а также доступ к онлайн-банку. При получении карты моментального выпуска с 1 мая добавлена возможность бесплатного выпуска и обслуживания карты Visa Business

«Банк очень серьезно подошел к совершенствованию существующих сервисов и добавлению новых востребованных на рынке продуктов. Высокий процент на остаток выгодно выделяет наши тарифы среди предложений других банков, работающих с МСБ», — прокомментировал начальник управления развития сегмента малого и среднего бизнеса МКБ Александр Зуев.