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НАТО готовит «Весенний шторм» у российских границ

Москва, 29.04.2019

Запланированные на период с 29 апреля по 17 мая военные учения НАТО на северо-востоке Эстонии пройдут в непосредственной близости с российскими границами, сообщает портал Rubaltic.ru.

Маневры под названием «Весенний шторм», в которых примут участие 200 единиц бронетехники и девять тысяч военных, являются очередной провокацией у границ России, уверен автор материала.

Он считает, что альянс пытается донести до Москвы мысль о полной защищенности прибалтийских союзников от мифической «российской агрессии».

В свою очередь Минобороны России сообщает, что численность войск НАТО в Прибалтике и странах Восточной Европы к 2019 году выросла до пятнадцати тысяч человек. Для примера в 2015 году силы альянса насчитывали в регионе не более двух тысяч.

Также автор материала напоминает о масштабных учениях «Еж», которые провел альянс в Прибалтике в прошлом году. В ходе учений отрабатывалось противостояние Эстонии и Латвии мифической стране Murinius, которая совместно с вымышленными государствами Plumbeus, Griseus и Cinereus  составила военно-политический блок. На импровизированной карте страна Murinius была размещена на территории России.

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