Заявление Трампа заставляет нефть дешеветь

Нефть показывает стойкую отрицательную динамику на фоне заявления президента США о снижении экспорта иранской нефти, передает Reuters.

Уточняется, что цена нефти марки Brent упала до уровня $71,19 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,57%, составив $62,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,55% — до $71,75 за баррель.

По мнению аналитиков, цены на нефть стали снижаться после слов Трампа о переговорах с Саудовской Аравией на тему снижения рисков возникновения дефицита на нефтяном рынке после сокращения экспорта нефти из Ирана.

«Трамп заявил, что говорил с Саудовской Аравией о том, чтобы снизить последствия сокращения экспорта иранской нефти за счет увеличения добычи в других странах», — уточняют участники рынка.

Ранее сообщалось, что нефть рухнула на 4% после заявлений Трампа.