Роструд напоминает о самой короткой неделе в году

Граждан России ждет рекордно коротая рабочая неделя, в которой трудится придется только последние два апрельских дня, а первые пять дней мая станут выходными. Как напоминает Роструд, первым рабочим днем в мае станет понедельник 6 мая.

«В связи с празднованием Дня весны и труда россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно», - сообщает пресс-служба ведомства, в которой также напоминают, что рабочими станут 29 и 30 апреля.

Помимо этого, вторник, 30 апреля, станет сокращенным рабочим днем в связи с тем, что праздник выпадает на первый день длинных выходных.

Так, что россияне смогут покинуть свои рабочие места 30 апреля на час раньше обычного.

Далее после трехдневной рабочей недели с 6 по 8 мая россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая по случаю Дня Победы. Следующие длинные выходные ждут граждан России только осенью, когда страна будет отдыхать со 2 по 4 ноября в честь Дня народного единства.

Напомним длинные выходные в мае удалось получить за счет переноса двух выходных дней с январских праздников на май.