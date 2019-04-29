Основы и принципы работы букмекерских контор

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Схема заработка за счет использования услуг букмекерских площадок состоит из следующих действий:
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Для того чтобы регулярно выигрывать большие денежные суммы, нужно стать экспертом в некоторых видах спорта. Игроку необходимо знать все достоинства и недостатки команд для прогнозирования исходов матчей с их участием. Для этого надо регулярно читать спортивную аналитику и обучаться математическому мышлению. Для новичков на вебсайтах букмекерских контор публикуются прогнозы на популярные события. Следует ознакомиться с ними и попробовать самостоятельно прогнозировать те же события.
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Если новичку удастся получать доход в размере 10% от суммы своей ставки, то это можно считать удачей. Самые продвинутые игроки букмекерских контор получают доходы в размере до 70% от сумм своих ставок. Надо принять проигрыши как неизбежность. Даже опытные игроки время от времени проигрывают, так как в некоторых случаях даже команды-чемпионы показывают плохие результаты. Так что при отсутствии уверенности в исходе определенного матча не следует ставить на него всю имеющуюся сумму денег. Лучше разделить ее на несколько ставок, это повысит вероятность выигрыша.