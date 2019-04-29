Основы и принципы работы букмекерских контор

Однако надо учитывать, что, несмотря на кажущуюся простоту данного способа заработка, он связан с довольно высокими рисками.

Сущность заработка на ставках

Схема заработка за счет использования услуг букмекерских площадок состоит из следующих действий:

Игрок ставит некоторую сумму денег на конкретный результат спортивного матча с заданным игровым коэффициентом.

Если прогноз, сделанный игроком, оправдывается, то ему выплачивается вознаграждение в соответствии с заданным коэффициентом. К примеру, игрок поставил 4 тыс. руб. с игровым коэффициентом 3. Его выигрыш составит 12 тыс. руб.

Если прогноз, сделанный игроком, не оправдается, то он потеряет все поставленные деньги.

Количество разнообразных букмекерских контор, принимающих ставки на исход спортивных мероприятий и позволяющих зарабатывать крупные суммы, очень велико. Они обеспечивают возможность испытать удачу любому желающему. У ведущих букмекерских контор довольно высокие игровые коэффициенты, и они предоставляют доступ к широкой линии с росписью. Для начинающих предлагаются бонусные программы. Тем, кто ничего не знает о мире спорта, не следует немедленно делать крупные ставки. Вместо того нужно начинать с небольших сумм и постепенно накапливать опыт.

Как научиться получать систематический доход в букмекерских конторах?

Для того чтобы регулярно выигрывать большие денежные суммы, нужно стать экспертом в некоторых видах спорта. Игроку необходимо знать все достоинства и недостатки команд для прогнозирования исходов матчей с их участием. Для этого надо регулярно читать спортивную аналитику и обучаться математическому мышлению. Для новичков на вебсайтах букмекерских контор публикуются прогнозы на популярные события. Следует ознакомиться с ними и попробовать самостоятельно прогнозировать те же события.

Существует ряд выигрышных стратегий, использование которых может приносить регулярный доход игроку. В глобальной сети легко найти колоссальный объем сведений по этим стратегиям. Их нужно тщательно изучить и попробовать применить на практике. Всем начинающим желательно делать первые шаги в таких видах спорта как теннис, баскетбол, футбол. В них собраны наиболее популярные мероприятия с большими коэффициентами, и разобраться в них нетрудно.

Если новичку удастся получать доход в размере 10% от суммы своей ставки, то это можно считать удачей. Самые продвинутые игроки букмекерских контор получают доходы в размере до 70% от сумм своих ставок. Надо принять проигрыши как неизбежность. Даже опытные игроки время от времени проигрывают, так как в некоторых случаях даже команды-чемпионы показывают плохие результаты. Так что при отсутствии уверенности в исходе определенного матча не следует ставить на него всю имеющуюся сумму денег. Лучше разделить ее на несколько ставок, это повысит вероятность выигрыша.