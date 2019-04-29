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Основы и принципы работы букмекерских контор

Москва, 29.04.2019
В настоящее время любители спортивных состязаний имеют возможность не только наблюдать за их трансляцией, но и получать от этого немалые деньги.
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Однако надо учитывать, что, несмотря на кажущуюся простоту данного способа заработка, он связан с довольно высокими рисками.

Сущность заработка на ставках

Схема заработка за счет использования услуг букмекерских площадок состоит из следующих действий:

  • Игрок ставит некоторую сумму денег на конкретный результат спортивного матча с заданным игровым коэффициентом.
  • Если прогноз, сделанный игроком, оправдывается, то ему выплачивается вознаграждение в соответствии с заданным коэффициентом. К примеру, игрок поставил 4 тыс. руб. с игровым коэффициентом 3. Его выигрыш составит 12 тыс. руб.
  • Если прогноз, сделанный игроком, не оправдается, то он потеряет все поставленные деньги.

Количество разнообразных букмекерских контор, принимающих ставки на исход спортивных мероприятий и позволяющих зарабатывать крупные суммы, очень велико. Они обеспечивают возможность испытать удачу любому желающему. У ведущих букмекерских контор довольно высокие игровые коэффициенты, и они предоставляют доступ к широкой линии с росписью. Для начинающих предлагаются бонусные программы. Тем, кто ничего не знает о мире спорта, не следует немедленно делать крупные ставки. Вместо того нужно начинать с небольших сумм и постепенно накапливать опыт.

Как научиться получать систематический доход в букмекерских конторах?

Для того чтобы регулярно выигрывать большие денежные суммы, нужно стать экспертом в некоторых видах спорта. Игроку необходимо знать все достоинства и недостатки команд для прогнозирования исходов матчей с их участием. Для этого надо регулярно читать спортивную аналитику и обучаться математическому мышлению. Для новичков на вебсайтах букмекерских контор публикуются прогнозы на популярные события. Следует ознакомиться с ними и попробовать самостоятельно прогнозировать те же события.

Существует ряд выигрышных стратегий, использование которых может приносить регулярный доход игроку. В глобальной сети легко найти колоссальный объем сведений по этим стратегиям. Их нужно тщательно изучить и попробовать применить на практике. Всем начинающим желательно делать первые шаги в таких видах спорта как теннис, баскетбол, футбол. В них собраны наиболее популярные мероприятия с большими коэффициентами, и разобраться в них нетрудно.

Если новичку удастся получать доход в размере 10% от суммы своей ставки, то это можно считать удачей. Самые продвинутые игроки букмекерских контор получают доходы в размере до 70% от сумм своих ставок. Надо принять проигрыши как неизбежность. Даже опытные игроки время от времени проигрывают, так как в некоторых случаях даже команды-чемпионы показывают плохие результаты. Так что при отсутствии уверенности в исходе определенного матча не следует ставить на него всю имеющуюся сумму денег. Лучше разделить ее на несколько ставок, это повысит вероятность выигрыша.

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