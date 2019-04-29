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Особенности и преимущества VPS/VDS-хостинга

Москва, 29.04.2019
Среди множества услуг, оказываемых фирмами в области хостинга, одной из самых популярных является VPS/VDS-хостинг.
#PressRelease

В ней заинтересованы владельцы вебсайтов, которые исчерпали все возможности, предусмотренные стандартными предложениями хостинговых фирм и нуждающиеся в новых возможностях для дальнейшего развития.

Использование серверов VPS становится все более востребованным со стороны владельцев онлайн-ресурсов. При этом пользователи данных услуг не делают особых различий между VDS и VPS. Это вполне понятно, ведь обе аббревиатуры расшифровываются почти одинаково, за исключением всего одного слова: Virtual Private Server/Virtual Dedicated Server. Первый термин переводится как «Виртуальный частный сервер», второй – как «Виртуальный выделенный сервер». Данные аббревиатуры используются для обозначения услуги предоставления собственникам вебсайтов виртуальных серверов, то есть серверов, которые могут быть элементами одного и того же оборудования. Число виртуальных «мест» определяется мощностью этого оборудования. Чаще всего количество VPS/VDS составляет от двух до нескольких десятков.

Преимущества использования данной услуги очевидны. После приобретения VPS/VDS он переходит в распоряжение покупателя, который может изменять его параметры различными способами: посредством увеличения пропускной способности канала, запуска дополнительного программного обеспечения, его обновления, управления трафиком. Доступ к данным может быть получен с удаленного компьютера. Выделенный сервер полностью используется пользователем, от других серверов он никак не зависит.

Обращение в фирму за приобретением виртуального пространства для своего вебсайта позволяет его владельцу купить именно такой объем памяти, какой ему требуется. Система распределения VPS/VDS у большей части хостинговых фирм является достаточно гибкой. Если объем данных на вебсайте непрерывно возрастает, то спустя определенный промежуток времени в случае возникновения необходимости можно увеличить свое пространство на виртуальном сервере за дополнительную плату.

С финансовой точки зрения использование виртуального сервера для сопровождения своего проекта является достаточно выгодным. Размер платы, взимаемой с клиента, заметно меньше, чем при использовании обычного физического сервера. Дешевизна данной услуги обусловлена невысокими расходами на обслуживание сервера. При этом возможности, предоставляемые VPS/VDS, не уступают возможностям физического сервера. Пользователь может добавлять на виртуальный сервер свои файлы, осуществлять управление ими, получить IP-адрес и пр.

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