В России ограничили денежные переводы в ряд стран

Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию колл-центров компаний.

Как рассказал сотрудник Western Union, с 16 апреля для переводов денег в вышеперечисленные страны установлен лимит в 100 тысяч на 30 дней. По его словам, такие меры помогут бороться с использованием средств преступниками и мошенниками.

В "Золотой короне" новые лимиты по переводам в Казахстан составляют 150 тысяч рублей, в Киргизию — 100 тысяч, в Китай и Вьетнам — 1,55 тысячи долларов, уточнили представители компании.

Система Contact, в свою очередь, снизила сумму переводов до 600 тысяч рублей (или 20 тысяч долларов или евро) в Казахстан и Киргизию, до 100 тысяч рублей — в Китай.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией сообщили,что Центробанк России добился от систем денежных переводов установления лимитов на отправку денег в несколько стран — Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан. Таким образом регулятор намерен бороться с теневыми операциями, в том числе с ведением предпринимательской деятельности без регистрации, пояснил один из собеседников издания.

В 2018 году россияне перечислили в страны дальнего зарубежья 34,56 миллиарда долларов (средняя сумма одного перевода — 177 долларов), в государства СНГ — 13,28 миллиарда (в среднем 241 доллар).Так, в тройку лидеров по объему денежных переводов из России за прошлый год вошли Швейцария (9,2 миллиарда долларов), США (2,7 миллиарда) и Великобритания (2,5 миллиарда). Среди стран СНГ лидируют Узбекистан (4,1 миллиарда долларов), Таджикистан (2,6 миллиарда) и Киргизия (2,4 миллиарда).