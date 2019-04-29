Порошенко могут запретить покидать Украину

Команда выигравшего выборы президента Украины Владимира Зеленского поддерживает петицию о запрете покидать Украину в ближайший год Петру Порошенко и его окружению, сообщает издание «Украинские новости».

«На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ», - прокомментировали петицию в штабе Зеленского.

Напомним в Окружной административный суд Киева поступило заявление от украинского журналиста Александра Дубинского с просьбой принять постановление о запрете Порошенко покидать страну в течении года после завершения процедуры переизбрания президента и парламента. Заявление от работника СМИ поступило 26 апреля. Как сообщают в суде, в настоящий момент идет изучение материалов иска, а также решается вопрос об открытии производства по данному делу.

Ранее, сообщалось, что Зеленский получил информацию о коррупции и разворовывании средств из госбюджета. Данные предоставили сотрудники 20 ведущих антикоррупционных организаций Украины в ходе встречи с победителем президентских выборов.

Также сообщается, что к разворовыванию причастен пока еще действующий президента страны Порошенко и его окружение. Зеленский в ответ на это сообщил, что передаст все имеющиеся данные в суды для рассмотрения дел о коррупционных схемах на территории страны.