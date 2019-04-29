Россия не попала в топ-5 стран с самыми большими военными расходами

Как сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира, РФ впервые с 2006 года не вошла в ТОП-5 стран с самыми большими военными расходами.

Только за прошлый год Россия снизила свои военные расходы на 3,5%, говорится в документе. В ТОП-5 этого года вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. При этом глобальный объем военных расходов в мире в 2018 году достиг $1822 млрд.

В этом году Россия заняла лишь шестое место в рейтинге стран с наибольшими военными расходами. Российский бюджет на оборону составил чуть больше 60 миллиардов долларов.

Лидер рейтинга - США запланировали траты в этом году на военные нужды в десять раз больше, чем Россия. По суммарным расходам траты США равны восьми государств, следующих в списке за американцами.

Уточняется, что Китай, который занял второе место в рейтинге, продолжает последовательно наращивать военный бюджет.