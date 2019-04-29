Россиянам поднимут зарплаты

Как сообщает исследовательская компания Korn Ferry, большинство работодателей России намерены в 2019 году повысить оплату труда своих сотрудников в целом на 4,5%.

Аналитики компании уточняют, что заметней всего зарплаты вырастут у граждан России, которые трудятся в сфере электронной коммерции. Их прибавка к заработной плате составит 11,6%.

Россияне, занятые в сфере высоких технологий, могут рассчитывать на повышение в 7,6%, а в химической промышленности на 6,5%. Цифры приводит издание «Коммерсантъ».

Меньше, чем у других поднимется зарплата у представителей банковской сфере (5,4%) и горнодобывающей отрасли (4,3%).

Как сообщает исследование, максимально будет проиндексирована заработная плата специалистов и руководителей среднего звена. А вот представителей высшего руководства ждут минимальные прибавки к зарплате.

Напомним, глава Минтруда Максим Топилин в апреле заявил, что заработные платы растут в России рекордными темпами, средняя прибавка зарплат россиян по итогам 2018 года составила 6,8%.