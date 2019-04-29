В Госдуме предлагают сократить рабочую неделю зимой

В Госдуме предлагают сократить рабочие часы зимой из-за отрицательного влияния климатических условий на работоспособность россиян. Инициатива исходит от депутата Госдумы Виталия Милонова.

Он утверждает, что в зимнее время работа россиян менее эффективна из-за короткого светового дня и холодной погоды.

Парламентарий предлагает сократить время работы с 9 часов в день, включая обед, до 8. Лишний час, уверен депутат, позволит поднять коэффициент полезного действия работающего населения с 0% до 100%.

«Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль», — прокомментировал Милонов собственное предложение.

Он также предлагает перед принятием соответствующего закона проконсультироваться с профессиональным сообществом, со специалистами в области гигиены труда и медиками, чтобы они подтвердили, что такая мера действительно является эффективной.

Ранее газет «Известия» сообщала, что в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о возможности сокращения рабочего дня для женщин в селах, которые работают 36 часов в неделю вместо 40 с сохранением зарплаты.