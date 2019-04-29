В Киеве опасаются повторения чернобыльской катастрофы

Как сообщил депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne, нескольким предприятиям Украины угрожают экологические катастрофы.

Парламентарий привел в пример ситуацию, приближенную к критической, на Запорожской АЭС. Обстановка на станции напоминает состояние Чернобыльской АЭС перед катастрофой в апреле 1986 года. При этом депутат уверяет, что проблемы копятся из-за долговременного отсутствия проверок и контроля со стороны властей за предприятиями атомной промышленности страны.

Как рассказал Шахов, он постоянно получает сигналы от работников атомных предприятий о различных опасных ситуациях, которые возникают из-за отсутствия проверок и контроля.

«Таким образом, они становятся мини-Чернобылем, бомбой замедленного действия. Экологическая катастрофа на каждом шагу на Украине», - сообщил депутат.

В России эксперты атомной промышленности подтвердили возможность повторения катастрофы на одном из атомных предприятий Украины. Ситуация дошла до критической отметки из-за действий украинских властей, которые последовательно разрывали отношения с Россией в том числе в сфере сотрудничества по обслуживанию украинских АЭС и снабжению станций необходимыми составляющими.