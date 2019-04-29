В США рассказали из-за чего необходимо признать Крым российским регионом

Вашингтону необходимо признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести в лице России друга, а не врага, пишет National Interest, ссылаясь на мнения авторитетных американских политологов.

Они уверены, что только совместно с Россией США смогут противостоять растущему влиянию Китая.

Помимо этого СМИ обеспокоенно недавним саммитом президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина «Один пояс — один путь», который прошел в Пекине.

В этой связи американские аналитики уверяют, что признание Крыма российской территорией и остановка продвижения альянса на восток возобновят диалог Москвы и Вашингтона.

Также издание утверждает, что столь масштабное союзничество России и Китая базируются на необходимости противостоять США в военном, экономическом и политическом сферах.

Как напоминает СМИ, на прошлой неделе американский профессор по международным отношениям Стивен Уолт констатировал, что США теряют свои позиции на мировой арене.