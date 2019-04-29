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Виды и особенности применения керамзита

Москва, 29.04.2019
Керамзит представляет собой стройматериал, внешне похожий на щебень или гравий, который изготавливается посредством обжига глиняного сланца или глины при температуре от тысячи до тысячи трехсот градусов по Цельсию в течение тридцати минут.
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Свойства исходного сырья и его термическая обработка обеспечивают несколько полезных качеств керамзита, выделяющих его среди аналогичных стройматериалов:

  • стойкость к низким температурам;
  • высокая прочность;
  • огнеупорность;
  • высокие шумоизоляционные свойства;
  • долговечность;
  • высокие теплоизоляционные свойства.

Существуют следующие разновидности этого стройматериала:

  • Керамзитовый гравий. Для него характерны самые крупные размеры гранул (от пяти до сорока миллиметров). Применяется в качестве дренажа для вазонов, а также при производстве легкобетонных изделий.
  • Керамзитовый щебень. Изготавливается посредством дробления керамзитового гравия и обладает более низким качеством по сравнению с исходным материалом. Применяется в качестве наполнителя для легких бетонов.
  • Керамзитовый песок. Гранулы этого материала имеют еще меньший размер, чем у керамзитового щебня. Преимущественно используется для уменьшения массы конструкций из бетона.

Разница между различными видами керамзита состоит в насыпной массе и размере зерен. Помимо этого, керамзит, как и все сыпучие стройматериалы, делится на фракции. Чаще всего керамзит применяется в качестве утепляющего материала при возведении различных построек. В зависимости от особенностей помещения, могут использоваться разные способы прокладки. К примеру, утепление деревянных полов осуществляется путем обустройства настила из пароизоляционной пленки, на которую насыпают керамзитовый гравий, а поверх укладывают доски. При утеплении железобетонных стен используется керамзитобетон – раствор, полученный из керамзита и бетона.

Керамзит прекрасно подходит для обустройства стяжки в многоквартирном доме. В отличие от бетона иди цемента, он не создает избыточное давление. Кроме того, керамзит стоит дешевле бетона и цемента, благодаря чему обеспечивается уменьшение затрат на выполнение данных работ. Кроме того, утепление пола керамзитом обходится гораздо дешевле и обеспечивает более высокую надежность, чем при использовании других стройматериалов.

Благодаря способности керамзита впитывать влагу он применяется в садовом деле для предотвращения засыхания растений.

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