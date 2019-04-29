Виды и особенности применения керамзита

Свойства исходного сырья и его термическая обработка обеспечивают несколько полезных качеств керамзита, выделяющих его среди аналогичных стройматериалов:
Существуют следующие разновидности этого стройматериала:
Разница между различными видами керамзита состоит в насыпной массе и размере зерен. Помимо этого, керамзит, как и все сыпучие стройматериалы, делится на фракции. Чаще всего керамзит применяется в качестве утепляющего материала при возведении различных построек. В зависимости от особенностей помещения, могут использоваться разные способы прокладки. К примеру, утепление деревянных полов осуществляется путем обустройства настила из пароизоляционной пленки, на которую насыпают керамзитовый гравий, а поверх укладывают доски. При утеплении железобетонных стен используется керамзитобетон – раствор, полученный из керамзита и бетона.
Керамзит прекрасно подходит для обустройства стяжки в многоквартирном доме. В отличие от бетона иди цемента, он не создает избыточное давление. Кроме того, керамзит стоит дешевле бетона и цемента, благодаря чему обеспечивается уменьшение затрат на выполнение данных работ. Кроме того, утепление пола керамзитом обходится гораздо дешевле и обеспечивает более высокую надежность, чем при использовании других стройматериалов.
Благодаря способности керамзита впитывать влагу он применяется в садовом деле для предотвращения засыхания растений.