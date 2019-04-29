Виды и особенности применения керамзита

Свойства исходного сырья и его термическая обработка обеспечивают несколько полезных качеств керамзита, выделяющих его среди аналогичных стройматериалов:

стойкость к низким температурам;

высокая прочность;

огнеупорность;

высокие шумоизоляционные свойства;

долговечность;

высокие теплоизоляционные свойства.

Существуют следующие разновидности этого стройматериала:

Керамзитовый гравий. Для него характерны самые крупные размеры гранул (от пяти до сорока миллиметров). Применяется в качестве дренажа для вазонов, а также при производстве легкобетонных изделий.

Керамзитовый щебень. Изготавливается посредством дробления керамзитового гравия и обладает более низким качеством по сравнению с исходным материалом. Применяется в качестве наполнителя для легких бетонов.

Керамзитовый песок. Гранулы этого материала имеют еще меньший размер, чем у керамзитового щебня. Преимущественно используется для уменьшения массы конструкций из бетона.

Разница между различными видами керамзита состоит в насыпной массе и размере зерен. Помимо этого, керамзит, как и все сыпучие стройматериалы, делится на фракции. Чаще всего керамзит применяется в качестве утепляющего материала при возведении различных построек. В зависимости от особенностей помещения, могут использоваться разные способы прокладки. К примеру, утепление деревянных полов осуществляется путем обустройства настила из пароизоляционной пленки, на которую насыпают керамзитовый гравий, а поверх укладывают доски. При утеплении железобетонных стен используется керамзитобетон – раствор, полученный из керамзита и бетона.

Керамзит прекрасно подходит для обустройства стяжки в многоквартирном доме. В отличие от бетона иди цемента, он не создает избыточное давление. Кроме того, керамзит стоит дешевле бетона и цемента, благодаря чему обеспечивается уменьшение затрат на выполнение данных работ. Кроме того, утепление пола керамзитом обходится гораздо дешевле и обеспечивает более высокую надежность, чем при использовании других стройматериалов.

Благодаря способности керамзита впитывать влагу он применяется в садовом деле для предотвращения засыхания растений.