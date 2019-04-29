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Виды и особенности страйкбольных прицелов

Москва, 29.04.2019
Среди наиболее часто используемых в страйкбольном оружии прицелов самыми популярными являются механические, которые состоят из «целика» и «мушки».
#PressRelease

У механических прицелов имеются следующие преимущества:

  • отсутствие зависимости от батареек;
  • высокая надежность;
  • простота конструкции.

Среди недостатков, присущих механическим прицелам, стоит обратить внимание на следующие особенности:

  • прицеливание требует специальных навыков;
  • при ношении полной защитной маски ухудшается точность стрельбы.

Коллиматорные страйкбольные прицелы представляют собой приспособления с голографической меткой, показывающей точку, в которую будет направлен шарик. Разные модели такого прицела имеют метки разных цветов и форм, к примеру, в виде круга с перекрестием или в виде точки. В число преимуществ коллиматорных прицелов входят следующие:

  • возможность стрельбы с двумя открытыми глазами, благодаря чему прицеливание производится быстрее, чем при использовании механических прицелов;
  • возможность довольно точного и быстрого прицеливания даже при ношении полной защитной маски;
  • прицеливание не требует продолжительных навыков.

К недостаткам коллиматорных прицелов относятся:

  • зависимость от батареек;
  • двоение или троение у некоторых моделей;
  • плохая видимость метки при ярком освещении.

Оптические прицелы в страйкбольном оружии обычно устанавливаются на снайперских винтовках, а также на приводах, которые рассчитаны на игру на открытых пространствах. В здании и на небольших расстояниях оптический прицел вместо облегчения прицеливания будет его затруднять.

Лазерные целеуказатели представляют собой прицельные приспособления с направленным лазерным лучом. Обычно они используются в зданиях на небольших дистанциях и обеспечивают возможность быстрого прицеливания. Их целесообразно применять при дерзком стремительном штурме в ситуациях, когда смысл скрываться исчезает. Дело в том, что лазерные целеуказатели легко выдают местонахождение бойца и способны предупредить противников о появлении игрока раньше, чем он покажется из укрытия. На улице лазерные целеуказатели при игре в страйкбол на средних и дальних дистанциях оказываются почти бесполезными. Еще один недостаток лазерных целеуказателей заключается в опасности причинения вреда глазам соперников – луч лазера крайне опасен для сетчатки глаза.

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