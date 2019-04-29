Виды и особенности страйкбольных прицелов

У механических прицелов имеются следующие преимущества:
Среди недостатков, присущих механическим прицелам, стоит обратить внимание на следующие особенности:
Коллиматорные страйкбольные прицелы представляют собой приспособления с голографической меткой, показывающей точку, в которую будет направлен шарик. Разные модели такого прицела имеют метки разных цветов и форм, к примеру, в виде круга с перекрестием или в виде точки. В число преимуществ коллиматорных прицелов входят следующие:
К недостаткам коллиматорных прицелов относятся:
Оптические прицелы в страйкбольном оружии обычно устанавливаются на снайперских винтовках, а также на приводах, которые рассчитаны на игру на открытых пространствах. В здании и на небольших расстояниях оптический прицел вместо облегчения прицеливания будет его затруднять.
Лазерные целеуказатели представляют собой прицельные приспособления с направленным лазерным лучом. Обычно они используются в зданиях на небольших дистанциях и обеспечивают возможность быстрого прицеливания. Их целесообразно применять при дерзком стремительном штурме в ситуациях, когда смысл скрываться исчезает. Дело в том, что лазерные целеуказатели легко выдают местонахождение бойца и способны предупредить противников о появлении игрока раньше, чем он покажется из укрытия. На улице лазерные целеуказатели при игре в страйкбол на средних и дальних дистанциях оказываются почти бесполезными. Еще один недостаток лазерных целеуказателей заключается в опасности причинения вреда глазам соперников – луч лазера крайне опасен для сетчатки глаза.