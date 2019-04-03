Bloomberg сообщает о причинах крушения Boeing в Индонезии

Как сообщает Bloomberg, причиной крушения Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air 29 октября в Индонезии могли стать ошибочные сигналы датчика угла атаки, пишет Bloomberg, ссылаясь на доклад по расследованию результатов крушения. Сам датчик перед полетом был отремонтирован в центре технического обслуживания самолетов XTRA Aerospace Inc во Флориде, уточняет СМИ.

После ремонта, за день до катастрофы – 28 октября, датчик установили на самолет Lion Air. В настоящий момент идет проверка техцентра следователями Индонезии. Уже достоверно известно, что перед крушением самолета пилоты сообщали о проблемах с приборами по измерению скорости и высоты.

Агентство уточняет, что датчик был изготовлен дочерней компанией United Technologies Corp - Rosemount Aerospace Inc. из Миннесоты.

Bloomberg напоминает, что в марте этого года потерпел крушение также Boeing 737 Max при похожих обстоятельствах, однако, данных о проблемах с датчиками угла у самолета «Эфиопских авиалиний» в докладе индонезийских следователей не приводится.

Две катастрофы с участием Boeing 737 Max унесли жизни 346 человек. По оценкам Bloomberg Intelligence, производителю лайнеров, возможно, придется выплатить около $1 млрд для урегулирования многочисленных исков от представителей жертв авиакатастроф.