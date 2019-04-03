Алжир: Эпоха больших перемен

В Алжире официально сменилась власть. Президент страны, 82-летний Абдельазиз Бутефлика сложил свои полномочия. Его уход, однако, свидетельствует не об окончании, а, напротив, о начале серьезной борьбы за власть. Участниками этой борьбы будут армия, окружение ушедшего лидера, двадцать лет правившего страной, «несистемная» оппозиция и неведомые политические силы, появляющиеся в эпоху больших перемен, которая явно наступила в Алжире.

То, что Бутефлика вот-вот уйдет, стало ясно после его отказа баллотироваться на пятый президентский срок. Об этом он объявил в своем обращении 11 марта, в разгар охвативших крупные города страны массовых протестов, вызванных намерением два десятилетия находящегося у власти лидера, к тому же перенесшего инсульт, переизбраться вновь. Весь вопрос был лишь в том, когда Бутефлика уйдет. Алжир ждал период неопределенности, что, по видимому, не устраивало и «несистемных» политиков, и участников «битвы бульдогов под ковром» в высших эшелонах власти.

Отголоски этой борьбы стали достоянием широкой публики. 2 апреля Бутефлика направил послание в Конституционный совет (орган власти, который имеет право назначить новые президентские выборы), где сообщил, что покидает свой пост, как он поэтически выразился, «чтобы успокоить сердца и души моих соотечественников». А за несколько дней до этого своё веское слово сказала армия. В конце марта по телевидению выступил начальник генштаба армии Ахмед Гаид Салех и прямо призвал к уходу президента в отставку. За несколько часов до того, как стало известно о послании Бутефлики, в министерстве обороны прошла встреча высшего командующего вооруженных сил, после которой ее участники объявили, что есть некая группа «неконституционных и неуполномоченных лиц». Именно она, эта группа, якобы, стояла за коммюнике администрации президента от 1 апреля. В нем допускалось, что Бутефлика может остаться у власти до 28 апреля. В этот день истекает его очередной президентский срок.

Говоря о «неуполномоченных лицах», военные имели в виду окружение главы государства, прежде всего, его брата Саида и бывшего премьер-министра Ахмеда Уяхью, которого несколько лет назад Бутефлика, якобы, выбрал себе в преемники. С 11 марта «семья» терпит одно поражение за другим в аппаратной борьбе с армией. Знаковым событием, свидетельствующим о закате влияния клана Бутефлики, стал арест 31 марта президентского «кошелька» – бывшего лидера алжирского Форума глав предприятий Али Хаддада. Его перехватили на таможенном пункте при попытке выехать в Тунис. Против него выдвинуты обвинения в подделке документов и коррупционных преступления. Он, а так же его брат Омар – не единственные приближенные Бутефлики, кто оказался за последние дни под ударом силовиков. Всего под следствие попали 12 человек, в том числе бизнесмен Реда Кунинеф, который, как и Хаддад, считался особо приближенной фигурой к президенту и лоббистом его выдвижения на новый срок.

Закончится ли антикоррупционная кампания закономерным финалом, арестом Саида Бутефлики, а то и самого президента, пока не ясно. Но в любом случае, члены некогда всемогущей семьи, должно быть, сейчас переживают, горько размышляя, какую змею они пригрели на груди. Ведь генерал-лейтенант Ахмед Гаид Салех – это в прошлом ставленник Саида Бутефлики. Он был назначен главой генштаба чтобы уравновесить влияние другого силовика, главу разведки Мухаммеда Медьена. Однако Ахмед Гаид Салех оказался не в меру амбициозен. В прессе его всё чаще сравнивают с фельдмаршалам Ас-Сиси, в итоге ставшим президентом Египта. Повторить путь египетского коллеги, правда, ему может помешать возраст: Ахмед Гаид Салех не так давно отметил 79 день рождения.

Демонстранты, ежедневно собирающиеся на улицах столицы, встретили известие об отставке Бутефлики с ликованием. Участники акций в эфире телевидения благодарили Аллаха за то, что он исполнил их многолетнюю мечту. Какой получается она, эта сбывшаяся мечта, еще не очень понимают даже эксперты, разбирающиеся в хитросплетениях алжирской политики. Главой государства пока стал спикер парламента Абелькадер Бенсалах, фигура, как видно, временная. Этому человеку предстоит руководить Алжиром до новых выборов и заодно разбираться с экономическим кризисом, в котором находится страна, с разгромленными, но не побежденными исламистами, не участвовавшими в нынешних протестах, однако, несомненно, способными сказать свое слово в складывающейся ситуации.