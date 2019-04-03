Вход/Регистрация Подписка

Алжир: Эпоха больших перемен

Москва, 03.04.2019
#Мир
  • Алжир: Эпоха больших перемен

Празднование отставки президента Абдельазиза Бутефлики в Алжире

Ammi Louiza/ABACA

В Алжире официально сменилась власть. Президент страны, 82-летний Абдельазиз Бутефлика сложил свои полномочия. Его уход, однако, свидетельствует не об окончании, а, напротив, о начале серьезной борьбы за власть. Участниками этой борьбы будут армия, окружение ушедшего лидера, двадцать лет правившего страной, «несистемная» оппозиция и неведомые политические силы, появляющиеся в эпоху больших перемен, которая явно наступила в Алжире.

То, что Бутефлика вот-вот уйдет, стало ясно после его отказа баллотироваться на пятый президентский срок. Об этом он объявил в своем обращении 11 марта, в разгар охвативших крупные города страны массовых протестов, вызванных намерением два десятилетия находящегося у власти лидера, к тому же перенесшего инсульт, переизбраться вновь. Весь вопрос был лишь в том, когда Бутефлика уйдет. Алжир ждал период неопределенности, что, по видимому, не устраивало и «несистемных» политиков, и участников «битвы бульдогов под ковром» в высших эшелонах власти. 

Отголоски этой борьбы стали достоянием широкой публики. 2 апреля Бутефлика направил послание в Конституционный совет (орган власти, который имеет право назначить новые президентские выборы), где сообщил, что покидает свой пост, как он поэтически выразился, «чтобы успокоить сердца и души моих соотечественников». А за несколько дней до этого своё веское слово сказала армия. В конце марта по телевидению выступил начальник генштаба армии Ахмед Гаид Салех и прямо призвал к уходу президента в отставку. За несколько часов до того, как стало известно о послании Бутефлики, в министерстве обороны прошла встреча высшего командующего вооруженных сил, после которой ее участники объявили, что есть некая группа «неконституционных и неуполномоченных лиц». Именно она, эта группа, якобы, стояла за коммюнике администрации президента от 1 апреля. В нем допускалось, что Бутефлика может остаться у власти до 28 апреля. В этот день истекает его очередной президентский срок. 

Говоря о «неуполномоченных лицах», военные имели в виду окружение главы государства, прежде всего, его брата Саида и бывшего премьер-министра Ахмеда Уяхью, которого несколько лет назад Бутефлика, якобы, выбрал себе в преемники. С 11 марта «семья» терпит одно поражение за другим в аппаратной борьбе с армией. Знаковым событием, свидетельствующим о закате влияния клана Бутефлики, стал арест 31 марта президентского «кошелька» – бывшего лидера алжирского Форума глав предприятий Али Хаддада. Его перехватили на таможенном пункте при попытке выехать в Тунис. Против него выдвинуты обвинения в подделке документов и коррупционных преступления. Он, а так же его брат Омар – не единственные приближенные Бутефлики, кто оказался за последние дни под ударом силовиков. Всего под следствие попали 12 человек, в том числе бизнесмен Реда Кунинеф, который, как и Хаддад, считался особо приближенной фигурой к президенту и лоббистом его выдвижения на новый срок. 

Закончится ли антикоррупционная кампания закономерным финалом, арестом Саида Бутефлики, а то и самого президента, пока не ясно. Но в любом случае, члены некогда всемогущей семьи, должно быть, сейчас переживают, горько размышляя, какую змею они пригрели на груди. Ведь генерал-лейтенант Ахмед Гаид Салех – это в прошлом ставленник Саида Бутефлики. Он был назначен главой генштаба чтобы уравновесить влияние другого силовика, главу разведки Мухаммеда Медьена. Однако Ахмед Гаид Салех оказался не в меру амбициозен. В прессе его всё чаще сравнивают с фельдмаршалам Ас-Сиси, в итоге ставшим президентом Египта. Повторить путь египетского коллеги, правда, ему может помешать возраст: Ахмед Гаид Салех не так давно отметил 79 день рождения. 

Демонстранты, ежедневно собирающиеся на улицах столицы, встретили известие об отставке Бутефлики с ликованием. Участники акций в эфире телевидения благодарили Аллаха за то, что он исполнил их многолетнюю мечту. Какой получается она, эта сбывшаяся мечта, еще не очень понимают даже эксперты, разбирающиеся в хитросплетениях алжирской политики. Главой государства пока стал спикер парламента Абелькадер Бенсалах, фигура, как видно, временная. Этому человеку предстоит руководить Алжиром до новых выборов и заодно разбираться с экономическим кризисом, в котором находится страна, с разгромленными, но не побежденными исламистами, не участвовавшими в нынешних протестах, однако, несомненно, способными сказать свое слово в складывающейся ситуации. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
      Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
    2. Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
      Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
    3. Преемница Меркель сделала заявление по «Северному потоку-2»
      Преемница Меркель сделала заявление по «Северному потоку-2»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама